Денисов из «Спартака» ответил, как Абаскаль попрощался с командой

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как прошла встреча с Гильермо Абаскалем после его отставки.

Испанца уволили в минувшее воскресенье.

Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

– Было много слухов по поводу прощания Гильермо. Как было на самом деле?

– Вокруг «Спартака» всегда много слухов. Это всегда было, есть и будет. Мы встретились после его ухода и поблагодарили друг друга.

– Встреча была на базе?

– Я уже ответил на этот вопрос.