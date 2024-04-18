Реакция Анчелотти на выход «Реала» в полуфинал ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоговую победу над «Манчестер Сити» в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов.
- Команды дважды сыграли вничью: 3:3 – в Мадриде, 1:1 – в Манчестере.
- В серии пенальти выиграли испанцы.
- «Реал» встретится в 1/2 финала ЛЧ с «Баварией».
«Все думали, что нам конец, но никогда не стоит списывать «Реал» со счетов.
Команда хорошо начала игру, повела в счете, но затем нам пришлось страдать, биться, идти на жертвы...
Думаю, мы здорово оборонялись. Конечно, мне очень нравится, когда команда так сражается. С «Реалом» никогда не бывает покончено.
Мы много раз видели, как «Реал» выживает в таких ситуациях и демонстрирует то, чего никто не ожидал.
Серия пенальти? К этому моменту мы уже были уверены, что победим», – сказал Анчелотти.