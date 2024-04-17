Слишкович отреагировал на слухи о конфликтах с Абаскалем

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович отрицает, что у него были разногласия с экс-тренером команды Гильермо Абаскалем.

Испанца уволили в минувшее воскресенье.

Сообщалось, что Слишкович конфликтовал с Абаскалем из-за разных взглядов на игру.

– Были ли у вас конфликты с Абаскалем?

– Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Я мог думать одним образом, а Гильермо другим.

Решение Гильермо всегда было последним. Это была честная работа ассистента, который говорит тренеру свое мнение.

– Как оцениваете свои перспективы стать главным тренером «Спартака»?

– Я об этом не думаю. Я знаю, о чем клуб попросил меня – делать свою работу. Я отнесусь к этому со всей серьезностью и любовью к клубу и футболистам. Какое бы решение ни принял клуб, оно будет лучшим.

– Почему вы остались после отставки Абаскаля?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Это вопрос для (руководства) клуба. Надо у них спрашивать, почему они меня оставили.