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    Слишкович отреагировал на слухи о конфликтах с Абаскалем

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович отрицает, что у него были разногласия с экс-тренером команды Гильермо Абаскалем.

    • Испанца уволили в минувшее воскресенье.
    • Сообщалось, что Слишкович конфликтовал с Абаскалем из-за разных взглядов на игру.

    – Были ли у вас конфликты с Абаскалем?

    – Никаких конфликтов никогда не было. Было разное мнение. Я мог думать одним образом, а Гильермо другим.

    Решение Гильермо всегда было последним. Это была честная работа ассистента, который говорит тренеру свое мнение.

    – Как оцениваете свои перспективы стать главным тренером «Спартака»?

    – Я об этом не думаю. Я знаю, о чем клуб попросил меня – делать свою работу. Я отнесусь к этому со всей серьезностью и любовью к клубу и футболистам. Какое бы решение ни принял клуб, оно будет лучшим.

    – Почему вы остались после отставки Абаскаля?

    – Я не могу ответить на этот вопрос. Это вопрос для (руководства) клуба. Надо у них спрашивать, почему они меня оставили.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.04.2024 23:59
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