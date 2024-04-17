Тренер «Спартака» объяснил отсутствие Джикии в составе на матч с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал свое решение не выпускать Георгия Джикию в стартовом составе на кубковую игру с «Зенитом».

– Многие ожидали появление Джикии в старте.

– Георгий – всегда игрок «Спартака», мы будем использовать с Георгием каждый момент, нам он будет нужен, он будет играть.

Просто он долго не играл и это не тот момент, чтобы вернуть его в стартовый состав.