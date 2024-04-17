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    • Тренер «Спартака» объяснил отсутствие Джикии в составе на матч с «Зенитом»

    Тренер «Спартака» объяснил отсутствие Джикии в составе на матч с «Зенитом»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал свое решение не выпускать Георгия Джикию в стартовом составе на кубковую игру с «Зенитом».

    – Многие ожидали появление Джикии в старте.

    – Георгий – всегда игрок «Спартака», мы будем использовать с Георгием каждый момент, нам он будет нужен, он будет играть.

    Просто он долго не играл и это не тот момент, чтобы вернуть его в стартовый состав.

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».
    • В первой встрече петербуржцы выиграли со счетом 2:1.
    • Джикия после зимней паузы отыграл только полтайма с «Факелом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    sochi-2013
    1713376241
    Еще бы объяснил Соболеву, что идти в обводку не его, и полдела сделано.
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