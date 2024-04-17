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    • Бывшая жена Аршавина забрала мяч с «Энфилда», статуэтку игрока месяца в АПЛ, медаль Евро-2008: «Дебилизм, да и только»

    Бывшая жена Аршавина забрала мяч с «Энфилда», статуэтку игрока месяца в АПЛ, медаль Евро-2008: «Дебилизм, да и только»

    Андрей Аршавин рассказал, что экс-супруга Юлия Барановская не оставила ему большинство командных и индивидуальных наград.

    Среди прочего телеведущая забрала мяч, которым футболист 15 лет назад оформил покер на «Энфилде» в матче «Ливерпуль» – «Арсенал» (4:4).

    – Почему не сохранили футболку с того матча?

    – Тут история такая. В школе «Смена» меня тренировал Сергей Гордеев. Он собирает футболки с 9-м номером. Под которым за «Ливерпуль» играл Фернандо Торрес.

    Я еще до матча решил, что поменяюсь с испанцем и привезу эту майку Гордееву на день рождения. Так и поступил. О чем абсолютно не жалею. Никогда не делал культа из вещей.

    С «Энфилда» кто-то из штаба «Арсенала» прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю.

    Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008...

    После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    Красногвардейчик
    1713366922
    Если посмотреть передачу по 1 каналу ,,мужское/женское,, то глядя на эту страшную ведущую, и то как она там людей оскорбляет.....хочется сказать только одно....стерва и мигера
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    ЗаЖиМ
    1713366931
    S y ч к а ты Овечкина, т.е. Барановская.
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    Benifacto
    1713367017
    ля крысаааа
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    ...уефан
    1713367276
    ...в память об Андрюше и счастливых днях. Как мило с её стороны)...
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    Plyash
    1713367631
    Не пи@ди,Андрейка,Барановская тебе была не женой,а полюбовницей.Поэтому и развода не было.
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