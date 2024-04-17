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    Кунде прокомментировал разгром от «ПСЖ»

    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4) посетовал на то, что его команда провела большую часть встречи в меньшинстве.

    «Трудно играть вдесятером против 11 в течение 70 минут против команды такого калибра и против таких игроков, как у них.

    Мы старались, у нас были шансы, но когда теряешь игрока, все становится сложнее», – сказал Кунде.

    • В первой игре «Барселона» победила парижан со счетом 3:2.
    • На 29-й минуте ответной игры с поля был удален уругвайский защитник «блауграны» Рональд Араухо.
    • В тот момент каталонцы вели в счете 1:0, но после пропустили 4 мяча и вылетели из турнира.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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