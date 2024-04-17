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    Аршавин вспомнил, как забил 4 гола «Ливерпулю» 15 лет назад

    Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил, как забил 4 мяча на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля» в матче чемпионата Англии (4:4). Это случилось почти 15 лет назад – 21 апреля 2009 года.

    – 21 апреля для вас особенный день?

    – Нет. Я его не вспоминаю и не отмечаю. Только журналисты не дают забыть о покере в ворота «Ливерпуля». Как круглая дата – сразу много звонков. Так было и сейчас, и в 2019-м.

    Вот недавно моей дочке Яне исполнилось 16 лет. В соцсетях наткнулся на видео – 3 апреля 2008-го, когда она родилась, я забил за «Зенит» в четвертьфинале Кубка УЕФА «Байеру» и «покачал люльку». Если честно, этот момент трогает меня гораздо больше.

    – Когда последний раз пересматривали матч на «Энфилде»?

    – Целиком-то? Ни разу. А голы время от времени выползают в соцсетях. В основном на английском языке.

    Забавно слушать, как комментатор Sky Sports описывает мой четвертый гол. Впрочем, тогда никто, включая меня, не верил, что забью. Точнее, что на 90-й минуте добегу от своей штрафной до чужой, обогнав Уолкотта. Что он отдаст мне мяч. Что я ударю и попаду.

    – Перед интервью освежил в памяти ваши голы. Бросилось в глаза, что после хет-трика вы показали три пальца, а затем в недоумении развели руки в стороны. Вскоре картина повторилась – уже с четырьмя пальцами. Так что это было? Озарение?

    – Да какое озарение... Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам – четыре гола!

    Хотя нельзя сказать, что все легко давалось. Первый тайм вообще получился не очень хорошим – и для меня, и для «Арсенала». Но потом Фабрегас такой пас отдал, что трудно было не забить.

    Второй гол – пушка. Почти в стиле Колодина. Третий – повезло, что в штрафной мяч отскочил именно ко мне. Ну, а четвертый... Важно, что остались силы на 70-метровый рывок. Все-таки шла 90-я минута. Иногда думаю – бежал ли я в своей жизни быстрее, чем в том эпизоде? Наверное, нет.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы с полугодичной паузой перед Евро-2012, когда он был арендован «Зенитом».
    • Россиянин провел за лондонцев 144 матча, забил 31 гол.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1713342548
    Вписал своё имя в историю.
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    ...уефан
    1713343534
    ...что значит - вспомнил?! Запись этого матча у него на отдельном носителе, может даже позолоченном). И регулярно пересматривает, покряхтывая от воспоминаний)...
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1713345545
    Вспомнила бабка как девкой была
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    Айболид
    1713350859
    Из свиноты говнецо так прёт , целая шахта говнища уже . Целая шахта ! А ещё чего-то с языка друг у друга снимают . Сначала наваливают , а потом снимают . От извращуги ! )))
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