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    • Энрике объяснил, почему ему было трудно противостоять «Барселоне»

    Энрике объяснил, почему ему было трудно противостоять «Барселоне»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1) отметил, что его игроки сохранили уверенность даже после пропущенного гола на 12-й минуте.

    «Было очень трудно играть против моей бывшей команды, которая многое для меня значит. Но я как профессионал должен выполнять свою работу и, думаю, сегодня сделал все возможное, чтобы помочь парням. Теперь мы в полуфинале.

    Играть против «Барселоны» очень трудно. Это трудно в сентиментальном, эмоциональном плане. Мне бы не хотелось играть против «Барсы» слишком часто. Но я рад, что прошел через это.

    Мы превосходно действовали в прессинге – Барколя, Мбаппе и Дембеле были великолепны и позволили нам играть так, как мы хотели. Я подробно проанализировал первый матч и еще больше убедился в том, что мы не заслуживали поражения. После пропущенного мяча сегодня игроки сохранили уверенность и продолжали делать правильные вещи.

    Видеть, как твоя команда делает людей счастливыми – лучшее чувство в мире. Нет ничего лучше этого. Это чувство невозможно купить. Приятно осознавать, что твой клуб добился чего-то особенного. Теперь надо постараться в полуфинале и пробиться в финал», – сказал Энрике.

    • В первом матче «ПСЖ» дома уступил «Барселоне» со счетом 2:3.
    • В ответной встрече каталонский клуб играл в меньшинстве с 29-й минуты после удаления Рональда Араухо.
    • После этого парижане забили сопернику 4 мяча.
    • В полуфинале «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией».

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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