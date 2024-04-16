«Бавария» утратила интерес к Клоппу и Алонсо

«Бавария» больше не рассчитывает на назначение Юргена Клоппа или Хаби Алонсо.

Немец после ухода из «Ливерпуля» захотел взять годичный перерыв в тренерской карьере, а испанец решил провести еще один сезон в «Байере».

Мюнхенцы не готовы приглашать временного тренера, чтобы в 2025 году заполучить Клоппа или Алонсо.

Приоритет клуба – подписание контракта предстоящим летом с топ-тренером, способным вывести «Баварию» в финал Лиги чемпионов-2025 на «Альянц Арене».