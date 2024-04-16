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    «Бавария» утратила интерес к Клоппу и Алонсо

    «Бавария» больше не рассчитывает на назначение Юргена Клоппа или Хаби Алонсо.

    Немец после ухода из «Ливерпуля» захотел взять годичный перерыв в тренерской карьере, а испанец решил провести еще один сезон в «Байере».

    Мюнхенцы не готовы приглашать временного тренера, чтобы в 2025 году заполучить Клоппа или Алонсо.

    Приоритет клуба – подписание контракта предстоящим летом с топ-тренером, способным вывести «Баварию» в финал Лиги чемпионов-2025 на «Альянц Арене».

    • По окончании сезона-2023/24 команду покинет Томас Тухель.
    • «Бавария» остается в борьбе только за победу в ЛЧ.

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    Источник: Bayern & Germany

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    16.04.2024 23:09
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