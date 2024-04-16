Канчельскис сравнил топ-клуб АПЛ со «Спартаком»

Андрей Канчельскис объяснил, почему не верит в чемпионство «Арсенала» в сезоне АПЛ-2023/24.

– Я уже говорил, что два главных претендента на чемпионство в Англии – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Арсенал» не способен бороться за чемпионство в этом сезоне, я говорил, что у них будет сбой в конце сезона.

Так уже десять лет. Они выглядят приятно, а потом бац – и все. Сдуваются. Все как у «Спартака» в России. А вот у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» все в полном порядке.

– Главная проблема «Арсенала» в психологии?

– Слушайте, ну правда, десять лет у них эта борьба внутри себя. Ведут борьбу, первое место даже, а потом все. Чего не хватает – другой вопрос, но внутренняя проблема у них такая.