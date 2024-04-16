Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Барса - ПСЖ Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Канчельскис сравнил топ-клуб АПЛ со «Спартаком»

    Андрей Канчельскис объяснил, почему не верит в чемпионство «Арсенала» в сезоне АПЛ-2023/24.

    – Я уже говорил, что два главных претендента на чемпионство в Англии – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Арсенал» не способен бороться за чемпионство в этом сезоне, я говорил, что у них будет сбой в конце сезона.

    Так уже десять лет. Они выглядят приятно, а потом бац – и все. Сдуваются. Все как у «Спартака» в России. А вот у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» все в полном порядке.

    – Главная проблема «Арсенала» в психологии?

    – Слушайте, ну правда, десять лет у них эта борьба внутри себя. Ведут борьбу, первое место даже, а потом все. Чего не хватает – другой вопрос, но внутренняя проблема у них такая.

    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 73 очками.
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» набрали по 71 баллу и делят второе-третье место в лиге.

    Новости по теме
    Канчельскис назвал игрока, из-за которого «хромают» результаты «Локомотива» 3
    Канчельскис предложил тренерское трио для «Спартака» 22
    Канчельскис назвал список кандидатов на замену Абаскалю в «Спартаке» 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+