Пловчиха Ефимова оценила тренерские способности Абаскаля

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая является болельщицей «Спартака», прокомментировала увольнение с поста главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Нужны ли были перемены? Может быть, но у меня не было возможности посмотреть последние матчи, я только сходила на матч с «Зенитом» и все, потом уже готовилась к своим соревнованиям.

Абаскаль мне нравился, хороший был. Указывали ли на скорую отставку его странные заявления? Скорее всего, да, но я думаю, что он не потеряется – он хороший тренер.

Какое место [команды] меня бы устроило? Конечно, только первое, но это будет тяжело, поэтому будет хорошо, если попадут в призы», – сказала Ефимова.