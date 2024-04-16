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    Пловчиха Ефимова оценила тренерские способности Абаскаля

    Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая является болельщицей «Спартака», прокомментировала увольнение с поста главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Нужны ли были перемены? Может быть, но у меня не было возможности посмотреть последние матчи, я только сходила на матч с «Зенитом» и все, потом уже готовилась к своим соревнованиям.

    Абаскаль мне нравился, хороший был. Указывали ли на скорую отставку его странные заявления? Скорее всего, да, но я думаю, что он не потеряется – он хороший тренер.

    Какое место [команды] меня бы устроило? Конечно, только первое, но это будет тяжело, поэтому будет хорошо, если попадут в призы», – сказала Ефимова.

    • «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в воскресенье.
    • Под его руководством команда с июня 2022 года провел 74 матча во всех турнирах, одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.
    • В прошлом сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали.
    • Сейчас команда занимает в РПЛ 7-е место с 35 очками после 23 встреч. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1713291760
    ...ну, вот! Женщин, оказывается, Абаскаль устраивал)...
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    NewLife
    1713292414
    Абаскаль поплавал с тобой наедине ?
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    fakeid
    1713292554
    стыдно за рыжих) уже пловчихи комментируют)
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    FCSpartakM
    1713293170
    У далекого от футбола человека понимания больше, нежели у обиженных экспертов, которых дальше студии не подпускают
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    ivany4
    1713293251
    Она из штатов не вылезает. Готовиться к олимпиаде. Уже все подписала и получила допуск. Как она может рассуждать о игре Спартака. Сомневаюсь, в ее способностях оценивать футбол, а тем более что она болельщица Спартака. Спроси ее кто такой Старостин, она и не ответит.))
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    WE ARE FOR PETER
    1713294020
    К чемоданам доступ был !)??
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    СпорЦмен
    1713294316
    Всё что мне запомнилось о Абаскале, тот прыгал как обезьяна, у которой украли бананы. Вобщем так же, как и болельщики срамтака. :)))
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