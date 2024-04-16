Пловчиха Ефимова оценила тренерские способности Абаскаля

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая является болельщицей «Спартака», прокомментировала увольнение с поста главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Нужны ли были перемены? Может быть, но у меня не было возможности посмотреть последние матчи, я только сходила на матч с «Зенитом» и все, потом уже готовилась к своим соревнованиям.
Абаскаль мне нравился, хороший был. Указывали ли на скорую отставку его странные заявления? Скорее всего, да, но я думаю, что он не потеряется – он хороший тренер.
Какое место [команды] меня бы устроило? Конечно, только первое, но это будет тяжело, поэтому будет хорошо, если попадут в призы», – сказала Ефимова.
- «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в воскресенье.
- Под его руководством команда с июня 2022 года провел 74 матча во всех турнирах, одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.
- В прошлом сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали.
- Сейчас команда занимает в РПЛ 7-е место с 35 очками после 23 встреч. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.