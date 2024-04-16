Фанаты «Барселоны» снова скандировали пожелания смерти Винисиусу

Группа фанатов «Барселоны» , собравшаяся рядом с Олимпийским стадионом на горе Монжуик, скандировала: «Винисиус, умри!» Это произошло перед ответным матчем каталонцев с «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Болельщики «блауграны» ранее скандировали эту кричалку в отношении игрока «Реала» перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Cadena SER отмечает, что в этот раз кричащих было больше.