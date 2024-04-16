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    • Фанаты «Барселоны» снова скандировали пожелания смерти Винисиусу

    Фанаты «Барселоны» снова скандировали пожелания смерти Винисиусу

    Группа фанатов «Барселоны» , собравшаяся рядом с Олимпийским стадионом на горе Монжуик, скандировала: «Винисиус, умри!» Это произошло перед ответным матчем каталонцев с «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Болельщики «блауграны» ранее скандировали эту кричалку в отношении игрока «Реала» перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Cadena SER отмечает, что в этот раз кричащих было больше.

    • «Барселона» победила в первом матче с «ПСЖ» со счетом 3:2.
    • Ответная встреча стартует в 22:00 мск.

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    Источник: Cadena SER

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