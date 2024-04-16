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    • Орлов выразил опасение за игроков «Ахмата» после 1:7 от «Балтики»

    Орлов выразил опасение за игроков «Ахмата» после 1:7 от «Балтики»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал итог матча 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Балтикой» (1:7).

    – Какой скандал в «Ахмате»... Убрали тренера, возвратили Магомеда Адиева, он свой, так сказать. И 1:7 от «Балтики»… И ведь игроки же не сопротивлялись, вот это и удивительно, может устали. Или старик Хоттабыч приехал на стадион и всех заразил…

    – Или просто, как говорят, «забили»?

    – Это смешно с точки зрения профессионализма, они все на контрактах. Я даже боюсь сейчас за этих всех футболистов. Что с ними будет делать там руководство республики и команды? Никакой информации нет из клуба… Ну они же просто опозорили «Ахмат». Я за ребят боюсь. Искренне, искренне переживаю. Дай бог, чтобы все обошлось просто простыми разговорами. А они неплохо играли до этого. Ну, что с ними произошло?

    • «Ахмат» идет в зоне вылета.
    • Впереди у команды матч с ЦСКА (20 апреля).
    • «Ахмат» непрерывно выступает в РПЛ с 2008 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:12
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1713273932
    ...время скандалов в россфутболе(...
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    acor94
    1713277678
    Расстреляюти новых наберут))
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    VPERDIV SPARTAK
    1713279292
    Да ничего не будет 1-7 или 1-3 какая разница
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    ЗаЖиМ
    1713279344
    Хватит чехам в РПЛ место занимать.
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