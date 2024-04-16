Орлов выразил опасение за игроков «Ахмата» после 1:7 от «Балтики»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал итог матча 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Балтикой» (1:7).

– Какой скандал в «Ахмате»... Убрали тренера, возвратили Магомеда Адиева, он свой, так сказать. И 1:7 от «Балтики»… И ведь игроки же не сопротивлялись, вот это и удивительно, может устали. Или старик Хоттабыч приехал на стадион и всех заразил…

– Или просто, как говорят, «забили»?

– Это смешно с точки зрения профессионализма, они все на контрактах. Я даже боюсь сейчас за этих всех футболистов. Что с ними будет делать там руководство республики и команды? Никакой информации нет из клуба… Ну они же просто опозорили «Ахмат». Я за ребят боюсь. Искренне, искренне переживаю. Дай бог, чтобы все обошлось просто простыми разговорами. А они неплохо играли до этого. Ну, что с ними произошло?