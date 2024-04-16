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    Орлов прокомментировал увольнение Абаскаля

    Комментатор Геннадий Орлов сказал, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не разбирается в футболе.

    «К увольнению все шло. Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе. Может, плохой переводчик у него был…?

    Но мне кажется, он в футболе ничего не понимает. Есть такая русская пословица: «кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет», и когда тренер что-то соображает, то сразу понятна его концепция, система взглядов на футбол.

    Но как, кто взял вообще этого 35-летнего, ну как можно такого брать, он нигде не работал, никто не знает степени его образованности, какие у него титулы… И вдруг его взяли в команду, самую известную в России. Ну это авантюра», – сказал Орлов.

    • «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в воскресенье.
    • Под его руководством команда с июня 2022 года провел 74 матча во всех турнирах, одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.
    • В прошлом сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали.
    • Сейчас команда занимает в РПЛ 7-е место с 35 очками после 23 встреч. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.

    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1713268736
    Согласен на все 100 с этим маразматиком.
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    VPERDIV SPARTAK
    1713269589
    Испанец специально после нового контракта,вел такую тупую политику чтобы лошариков на неустойку развести
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    raritet
    1713270896
    Кто как бы не относился к Орлову, но трудно с ним не согласиться. Возможно и я не прав. Но. Если выбирать между людьми из ФУТБОЛА: Алейничев, Мостовой, Карпин, Юран и испанским рыжим ноунеймом , естественно , я бы выбрал своего соотечественника только по той простой причине, что мне интересен сам факт и что например , Мостовой , сможет сделать в этой роли. Думаю , хуже то не будет чем с непонятно кем в роли тренера такой большой команды и главное, патриотичнее. Все таки, склоняюсь к мысли не Каррера привел Спартак к чемпионству, а выстроил команду опять же наш человек.
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    docndoc
    1713271862
    Ничего нового Орлов не сказал... Мне интересно другое: и как только он смог назвать Спартак самой известной командой в России и не подавиться при этом ??? )))
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    Plyash
    1713273779
    - "Команда,самая известная в России." Что правда,то правда,тут не поспоришь... Уважаемый г-н Орлов,спасибо за истину,но всё же будь осторожен,поздно вечером по Питеру не гуляй и почаще оглядывайся.Враг хитёр и коварен.Удачи тебе...
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