Орлов прокомментировал увольнение Абаскаля

Комментатор Геннадий Орлов сказал, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не разбирается в футболе.

«К увольнению все шло. Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе. Может, плохой переводчик у него был…?

Но мне кажется, он в футболе ничего не понимает. Есть такая русская пословица: «кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет», и когда тренер что-то соображает, то сразу понятна его концепция, система взглядов на футбол.

Но как, кто взял вообще этого 35-летнего, ну как можно такого брать, он нигде не работал, никто не знает степени его образованности, какие у него титулы… И вдруг его взяли в команду, самую известную в России. Ну это авантюра», – сказал Орлов.