Орлов прокомментировал увольнение Абаскаля

Комментатор Геннадий Орлов сказал, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не разбирается в футболе.
«К увольнению все шло. Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе. Может, плохой переводчик у него был…?
Но мне кажется, он в футболе ничего не понимает. Есть такая русская пословица: «кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет», и когда тренер что-то соображает, то сразу понятна его концепция, система взглядов на футбол.
Но как, кто взял вообще этого 35-летнего, ну как можно такого брать, он нигде не работал, никто не знает степени его образованности, какие у него титулы… И вдруг его взяли в команду, самую известную в России. Ну это авантюра», – сказал Орлов.
- «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в воскресенье.
- Под его руководством команда с июня 2022 года провел 74 матча во всех турнирах, одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.
- В прошлом сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали.
- Сейчас команда занимает в РПЛ 7-е место с 35 очками после 23 встреч. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.