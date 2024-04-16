Абаскаль покинул Россию

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сегодня улетел из России вместе с семьей. По данным «Матч ТВ», испанец встречался с игроками команды в понедельник и в неформальной обстановке пообщался с ними после отставки.

«Спартак» объявил об увольнении 35-летнего специалиста в воскресенье.

Команда под руководством Абаскаля с июня 2022 года провела 74 матча во всех турнирах, одержав 36 побед, 15 раз сыграв вничью и потерпела 23 поражения.

«Спартаком» в ближайших матчах будет руководить помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.