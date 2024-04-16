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    Абаскаль покинул Россию

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сегодня улетел из России вместе с семьей. По данным «Матч ТВ», испанец встречался с игроками команды в понедельник и в неформальной обстановке пообщался с ними после отставки.

    • «Спартак» объявил об увольнении 35-летнего специалиста в воскресенье.
    • Команда под руководством Абаскаля с июня 2022 года провела 74 матча во всех турнирах, одержав 36 побед, 15 раз сыграв вничью и потерпела 23 поражения.
    • «Спартаком» в ближайших матчах будет руководить помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии (19)
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    Benifacto
    1713265285
    физрук...
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    MazaiNN
    1713266674
    Вы ещё о нем услышите...) Радует лишь то что может какие другие новости можно будет прочесть. А то последние два дня подзае..ала эта возня с Спартаком.
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    ...уефан
    1713266993
    ...одного проводили, другого встречать будем. Кого нелёгкая к нам занесет?)...
    Ответить
    Semenycch
    1713267407
    Эх, такой клоун уехал...
    Ответить
    NewLife
    1713268883
    Адьос !
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1713269978
    Он улетел, но обещал вернуться...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1713274081
    Может когда нить встретимся в ек с ним будет прикольно)
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    vvv123
    1713275880
    Скатертью дорога, кто-то пожалел?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713279096
    Рыжий с довольной харей и чемоданом бабла уехал с чувством выполненной аферы. Купить никому не известного лузера, про ср ать всё что можно и выгнать ссаными тряпками, не забыв набить мазутным баблом чемоданы для него. Как это по свински. Гыгыгы
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    Pooodle
    1713280368
    Ещё один мошенник отоваривший спартак
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