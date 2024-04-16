Мостовой возмутился назначением Мусаева в «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас. Какой там атакующий футбол. Причем здесь футбол и Мусаев. Ивич собрал эту команду, они шли на первом месте, а теперь пришел Мусаев, и по сути, гонку чемпионскую проиграл», – сказал Мостовой.