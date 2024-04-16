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    Мостовой возмутился назначением Мусаева в «Краснодар»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

    «Мусаев в «Краснодаре» – это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас. Какой там атакующий футбол. Причем здесь футбол и Мусаев. Ивич собрал эту команду, они шли на первом месте, а теперь пришел Мусаев, и по сути, гонку чемпионскую проиграл», – сказал Мостовой.

    • Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» в середине марта. Клуб подписал с ним контракт до конца сезона.
    • «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 43 очками после 23 матчей. Команда отстает от «Зенита» на 4 очка

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:22
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    Комментарии (13)
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    СпорЦмен
    1713263082
    Чувствую след Газпрома! :)))
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    The only one
    1713263249
    Купи себе клуб и делай там, что хочешь. Зачем со своим уставом в чужой монастырь лезешь?
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    FCSpartakM
    1713265548
    да Ивич сам ее и проиграл, хотя, возможно, с зенитом дома сыграл бы более прагматично, что зениту не на руку. Пример та же игра в Питере. Да и любой клуб, который с зенитом играет плотнее и от обороны доставляет максимальные проблемы. А мусаев в обороне играть не умеет. А чемпион должен уметь играть в обороне хоть как-нибудь
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    LOKOfanatik19
    1713266579
    Как же ты За***л сиди тихо, то не нравится, то не нравится, а сам по сути ничего не делает, из норм футболиста превратился в диванного аналитика. Иди мяч почекань успокойся
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    MazaiNN
    1713267792
    Шел бы ты Саша на ..уй со своим мнением.
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    Suvorov71
    1713267911
    Вот самое лучшее трио Флюгер, Сашко Мост, и Буланов(хотя возможна смена фамилии), их послушать везде были, все знают, а главное все умеют
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1713270109
    Пля,Мостовика забыли спросить кого ставить
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    шахта Заполярная
    1713271588
    Абаскаль уехал, теперь очередь Мусаева
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