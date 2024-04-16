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    • Орлов назвал главного виновника поражения «Краснодара» от «Зенита»

    Орлов назвал главного виновника поражения «Краснодара» от «Зенита»

    Комменатор Геннадий Орлов после матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2) выразил мнение, что владелец «быков» Сергей Галицкий допустил ошибку, когад поменял в своей команде главного тренера.

    – Матч «Зениту» проиграл Галицкий. Нельзя было менять тренера Ивича. Ивич давал ему результат. Почему он именно сейчас захотел другой футбол? Что за глупость? Ну доиграй с Ивичем. Может быть, он займет первое или второе место.

    Но сейчас, когда Ивич ушел и пришел Мусаев, Мусаев же абсолютно не знает этих игроков, и они его не знают. У него там три его воспитанника, но остальные-то все другие, да еще и легионеры. И выстраивал игру, наигрывал Ивич. И сейчас у них же все сложно…

    И это при том, что «Зенит» сейчас разгильдяйский играет, сколько моментов он не забивает, не реализовывает. Мостовой имел такой выход один на один, он такой прямолинейный…

    – И у Педро был тоже момент стопроцентный…

    – Педро он молоденький. Он хотел сетку порвать. Это всегда желание у молодых игроков забить так, чтобы звон был. Поэтому он и засадил в небо. Но зато Артур и Кассьерра показали, как надо забивать. Технично, умные голы.

    • Мурад Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» в середине марта.
    • «Зенит» после 23 матчей лидирует в РПЛ с 47 очками. У «Краснодара» на счету 43 очка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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