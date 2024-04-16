Орлов назвал главного виновника поражения «Краснодара» от «Зенита»

Комменатор Геннадий Орлов после матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2) выразил мнение, что владелец «быков» Сергей Галицкий допустил ошибку, когад поменял в своей команде главного тренера.

– Матч «Зениту» проиграл Галицкий. Нельзя было менять тренера Ивича. Ивич давал ему результат. Почему он именно сейчас захотел другой футбол? Что за глупость? Ну доиграй с Ивичем. Может быть, он займет первое или второе место.

Но сейчас, когда Ивич ушел и пришел Мусаев, Мусаев же абсолютно не знает этих игроков, и они его не знают. У него там три его воспитанника, но остальные-то все другие, да еще и легионеры. И выстраивал игру, наигрывал Ивич. И сейчас у них же все сложно…

И это при том, что «Зенит» сейчас разгильдяйский играет, сколько моментов он не забивает, не реализовывает. Мостовой имел такой выход один на один, он такой прямолинейный…

– И у Педро был тоже момент стопроцентный…

– Педро он молоденький. Он хотел сетку порвать. Это всегда желание у молодых игроков забить так, чтобы звон был. Поэтому он и засадил в небо. Но зато Артур и Кассьерра показали, как надо забивать. Технично, умные голы.