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    • В «Оренбурге» назвали препятствие для выкупа Адамова у «Зенита»

    В «Оренбурге» назвали препятствие для выкупа Адамова у «Зенита»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что клуб не готов выкупить защитника Арсена Адамова у «Зенита» из-за высокой цены на игрока.

    – Вы говорили с «Зенитом» о выкупе Адамова?

    – Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет.

    «Оренбург» не рассматривает приобретение Адамова?

    – Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит.

    – Рассматривали ли возможность вновь взять Адамова в аренду?

    – У нас есть желание, но это не зависит от нас. Это зависит от «Зенита» и желания Арсена. Если нам скажут, что есть возможность, то мы обязательно ей воспользуемся.

    – Сам Арсен хочет остаться?

    – Мы не разговаривали с ним на эту тему. Будет день – будет пища.

    • Transfermarkt оценивает Адамова в 1,5 миллиона евро.
    • Арендное соглашение Адамова с «Оренбургом» истекает этим летом.
    • Права на 24-летнего игрока принадлежат «Зениту» до лета 2026 года.
    • В нынешнем сезоне Адамов провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии (1)
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    vvv123
    1713250055
    Да ладно, орки с Зенитом свои люди, газовики, договорятся!
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