В «Оренбурге» назвали препятствие для выкупа Адамова у «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что клуб не готов выкупить защитника Арсена Адамова у «Зенита» из-за высокой цены на игрока.
– Вы говорили с «Зенитом» о выкупе Адамова?
– Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет.
– «Оренбург» не рассматривает приобретение Адамова?
– Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит.
– Рассматривали ли возможность вновь взять Адамова в аренду?
– У нас есть желание, но это не зависит от нас. Это зависит от «Зенита» и желания Арсена. Если нам скажут, что есть возможность, то мы обязательно ей воспользуемся.
– Сам Арсен хочет остаться?
– Мы не разговаривали с ним на эту тему. Будет день – будет пища.
- Transfermarkt оценивает Адамова в 1,5 миллиона евро.
- Арендное соглашение Адамова с «Оренбургом» истекает этим летом.
- Права на 24-летнего игрока принадлежат «Зениту» до лета 2026 года.
- В нынешнем сезоне Адамов провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 передачу.