В «Оренбурге» назвали препятствие для выкупа Адамова у «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что клуб не готов выкупить защитника Арсена Адамова у «Зенита» из-за высокой цены на игрока.

– Вы говорили с «Зенитом» о выкупе Адамова?

– Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет.

– «Оренбург» не рассматривает приобретение Адамова?

– Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит.

– Рассматривали ли возможность вновь взять Адамова в аренду?

– У нас есть желание, но это не зависит от нас. Это зависит от «Зенита» и желания Арсена. Если нам скажут, что есть возможность, то мы обязательно ей воспользуемся.

– Сам Арсен хочет остаться?

– Мы не разговаривали с ним на эту тему. Будет день – будет пища.