Радимов раскритиковал Дзюбу: «Он не должен даже в заявку «Локомотива» попадать»

Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в дерби с ЦСКА.

35-летний форвард не играл месяц из-за травмы.

В матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА Дзюба вышел на замену на 75-й минуте.

После этого «Локо» пропустил два гола и упустил победу (3:3).

«Думаю, Галактионов уже понимает. Что? То, что начудил с заменами.

Дзюба в такой форме, что не должен даже в заявку попадать… Почему он его выпустил? Может быть, чтобы не портить совсем отношения с Дзюбой.

Потому что, если Дзюбу не выпустить, начнeтся конфликт внутри. А он начнeтся в любом случае. Либо Дзюба уедет в Китай, либо начнeтся скандал», – заявил Радимов.