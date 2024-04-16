Радимов раскритиковал Дзюбу: «Он не должен даже в заявку «Локомотива» попадать»

Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в дерби с ЦСКА.
- 35-летний форвард не играл месяц из-за травмы.
- В матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА Дзюба вышел на замену на 75-й минуте.
- После этого «Локо» пропустил два гола и упустил победу (3:3).
«Думаю, Галактионов уже понимает. Что? То, что начудил с заменами.
Дзюба в такой форме, что не должен даже в заявку попадать… Почему он его выпустил? Может быть, чтобы не портить совсем отношения с Дзюбой.
Потому что, если Дзюбу не выпустить, начнeтся конфликт внутри. А он начнeтся в любом случае. Либо Дзюба уедет в Китай, либо начнeтся скандал», – заявил Радимов.