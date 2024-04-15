Агент Гурцкая – о последних результатах «Динамо»: «Это начало конца для Лички»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию в «Динамо».
- Москвичи проиграли 4 из 5 последних матчей.
- В воскресенье столичная команда уступила «Уралу» (1:2), пропустив на 95-й минуте.
«Если бы Личка контролировал раздевалку «Динамо», после поражения от «Спартака» они вышли и закинули бы четыре «Уралу». Так бы извинились перед болельщиками.
По всей видимости, Личке не хватает авторитарности. «Динамо» просто не вышло на игру с «Уралом».
Это начало конца. Если «Динамо» не попадет в тройку, можно будет сказать, что оно завалило сезон», – считает Гурцкая.