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    • Агент Гурцкая – о последних результатах «Динамо»: «Это начало конца для Лички»

    Агент Гурцкая – о последних результатах «Динамо»: «Это начало конца для Лички»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию в «Динамо».

    • Москвичи проиграли 4 из 5 последних матчей.
    • В воскресенье столичная команда уступила «Уралу» (1:2), пропустив на 95-й минуте.

    «Если бы Личка контролировал раздевалку «Динамо», после поражения от «Спартака» они вышли и закинули бы четыре «Уралу». Так бы извинились перед болельщиками.

    По всей видимости, Личке не хватает авторитарности. «Динамо» просто не вышло на игру с «Уралом».

    Это начало конца. Если «Динамо» не попадет в тройку, можно будет сказать, что оно завалило сезон», – считает Гурцкая.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    15.04.2024 22:34
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1713211227
    Давайте Карпина в Динамо.
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    momwig_
    1713214866
    Гурцкая все - слепые?
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