Агент Гурцкая – о последних результатах «Динамо»: «Это начало конца для Лички»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию в «Динамо».

Москвичи проиграли 4 из 5 последних матчей.

В воскресенье столичная команда уступила «Уралу» (1:2), пропустив на 95-й минуте.

«Если бы Личка контролировал раздевалку «Динамо», после поражения от «Спартака» они вышли и закинули бы четыре «Уралу». Так бы извинились перед болельщиками.

По всей видимости, Личке не хватает авторитарности. «Динамо» просто не вышло на игру с «Уралом».

Это начало конца. Если «Динамо» не попадет в тройку, можно будет сказать, что оно завалило сезон», – считает Гурцкая.