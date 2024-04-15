Мостовой оценил перспективы Джикии в «Спартаке» после отставки Абаскаля

Александр Мостовой высказался о положении защитника «Спартака» Георгия Джикии.

– Конечно, Джикия не играл только из-за Абаскаля. Я много раз говорил об этом, а все сглаживали углы. Там свой человек – Дуарте. Поэтому Джикия и не играл.

– Вернeтся ли теперь Георгий в основу «Спартака»?

– Мы же не знаем, кто будет руководить командой. Пока помощник Абаскаля Слишкович – он может и поставить Джикию. Когда можно было играть с Бабичем и Джикией в центре обороны, играл Дуарте. У меня бы играли Бабич и Джикия.

Может, сейчас выйдет Георгий и в одном моменте сыграет плохо. Сразу все будут говорить: «Вот видите! Абаскаль был прав!». Однозначного мнения в футболе не бывает.