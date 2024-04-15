Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой оценил перспективы Джикии в «Спартаке» после отставки Абаскаля

    Мостовой оценил перспективы Джикии в «Спартаке» после отставки Абаскаля

    Александр Мостовой высказался о положении защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    – Конечно, Джикия не играл только из-за Абаскаля. Я много раз говорил об этом, а все сглаживали углы. Там свой человек – Дуарте. Поэтому Джикия и не играл.

    – Вернeтся ли теперь Георгий в основу «Спартака»?

    – Мы же не знаем, кто будет руководить командой. Пока помощник Абаскаля Слишкович – он может и поставить Джикию. Когда можно было играть с Бабичем и Джикией в центре обороны, играл Дуарте. У меня бы играли Бабич и Джикия.

    Может, сейчас выйдет Георгий и в одном моменте сыграет плохо. Сразу все будут говорить: «Вот видите! Абаскаль был прав!». Однозначного мнения в футболе не бывает.

    • «Спартак» уволил Абаскаля в воскресенье, 14 апреля.
    • Джикия после зимней паузы отыграл только полтайма с «Факелом».
    • Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.

    Новости по теме
    Агент Джикии отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака» 19
    Титов высказался об игровом времени Джикии в «Спартаке» 5
    Агент Джикии: «О «Спартаке» либо хорошо, либо никак» 14
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:44
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+