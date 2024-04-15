Овчинников: «Абаскаля всей страной убирали – он за бабки готов насмерть стоять!»

Валерий Овчинников прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Промакашку наконец убрали. Но его всей страной убирали. Обратили внимание? Всем футбольным миром. Но он не убирался, молодец. Твeрдый попался испанец.

Думаю, он в итоге сломался из-за давления. Его последние полгода уже все как Тузик шапку трепали. Такое выдержать надо ещe уметь, боец. Чем западный человек отличается от восточного? За бабки готов насмерть стоять! Наши бы уже давно плюнули и ушли, но этот – нет.

Надо взять тех, кто приглашал Абаскаля и с ними разбираться. Кто пригласил эту футбольную суперличность? Те, кто приглашал Абаскаля, должны последовать из клуба за ним, ровненько. Надо менять всe руководство «Спартака», это совсем нефутбольные люди.

Зарему надо «Спартаку» возвращать, только она может справиться и спасти. Но это уже шутка, если что», – сказал Овчинников.