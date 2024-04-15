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    • Овчинников: «Абаскаля всей страной убирали – он за бабки готов насмерть стоять!»

    Овчинников: «Абаскаля всей страной убирали – он за бабки готов насмерть стоять!»

    Валерий Овчинников прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

    «Промакашку наконец убрали. Но его всей страной убирали. Обратили внимание? Всем футбольным миром. Но он не убирался, молодец. Твeрдый попался испанец.

    Думаю, он в итоге сломался из-за давления. Его последние полгода уже все как Тузик шапку трепали. Такое выдержать надо ещe уметь, боец. Чем западный человек отличается от восточного? За бабки готов насмерть стоять! Наши бы уже давно плюнули и ушли, но этот – нет.

    Надо взять тех, кто приглашал Абаскаля и с ними разбираться. Кто пригласил эту футбольную суперличность? Те, кто приглашал Абаскаля, должны последовать из клуба за ним, ровненько. Надо менять всe руководство «Спартака», это совсем нефутбольные люди.

    Зарему надо «Спартаку» возвращать, только она может справиться и спасти. Но это уже шутка, если что», – сказал Овчинников.

    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (4)
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    WE ARE FOR PETER
    1713207778
    Испанец выдержал ваши наскоки и срубил денег с Лукойл лошары
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    slavа0508
    1713207972
    Ну кто ещё не высказался на тему Абаскаля ???Спешите акция заканчивается ...
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    Боров навоз
    1713208220
    Хоть Овчинников приколося, а то все так серьезно. Молодца всё правильно сказал, он хотел деньги получить и получил!
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    Taps
    1713208913
    Этот отмыв денег в спартаке годами продолжается. И будет и дальше продолжаться ... Футбол там никому не нужен.
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