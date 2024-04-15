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    Аршавин сравнил игрока с «Зенита» с Месси

    Андрей Аршавин высказался об игре зимнего новичка «Зенита» Педро.

    • Бразилец перешел из «Коринтианса» за 9 миллионов евро.
    • Он заключил контракт до конца 2028 года.
    • В активе 18-летнего вингера 3 гола в 7 неполных матчах (329 минут).

    – Педро перевернул кубковый матч со «Спартаком». По мнению Орлова, даже вы не начинали в «Зените» так ярко, как бразилец. Правда?

    – Может быть. Но я бы не сравнивал себя с этим игроком и его со мной. Мне наоборот игра Педро напомнила игру Месси, когда он был с мячом. Причем не в атаке у чужих ворот, а у своих.

    Был момент в матче «Барселоны» с «Челси»: около своего углового флажка Лео начал обыгрывать. Не помню, получилось или нет, но у Педро был такой же эпизод в первом тайме со «Спартаком».

    Он получил мяч в углу поля на половине «Зенита» – другие в такой же ситуации сыграли бы понадежнее, а Педро прокинул мяч между ног сопернику. Потом пытался сыграть в пас. И пусть там ошибся, но этими движениями Педро чем-то напомнил Месси.

    Плюс он такой же маленький, как Лео. А то, как Педро исполнил эти два гола, говорит о его большом таланте. Он был хорош на сборах, и я рад, что он наконец-то проявил лучшие качества в официальной игре.

    Надеюсь, будет продолжать так же. У него огромный потенциал, желаю Педро раскрыть его в «Зените».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    Suvorov71
    1713209003
    Да нееее, что там Месси. вот Пэдро, Флюгер Гена сразу нашел с кем сравнить, Аршавина задвинул, вот это специалист, не спешите выдавать авансы, карьера только начинается и какой ей быть время покажет, а так удачи Пэдро
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