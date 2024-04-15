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    Агент Гурцкая рассказал о проблеме Мусаева в «Краснодаре»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что новый главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не станет авторитетом для легионеров команды.

    – Латиноамериканцы примут Мусаева, но не будут его слушать.

    – Они его слушают: он же говорит, чтобы защитники играли в прием. Такого не было при Ивиче.

    – Ивич – тренер-диктатор, который имел беспрецедентный авторитет в раздевалке. Вдруг приходит другой парень, который что-то говорит. Игроки такие: «Окей». Мусаев для этой команды не авторитет. И не будет им.

    – Почему тогда сейчас игроки «Краснодара» выполняют его установку?

    – Потому что он тренер.

    – Если тренер не авторитет, игроки могут собраться в кругу и сказать: «Да пошел он в жопу».

    – Они так и сказали.

    – Поэтому выполняют его установку?

    – Это же футбольный клуб, они не могут послать его в прямом смысле слова.

    Чтобы понять, насколько этому «Краснодару» нужен тренер, мне бы хотелось, чтобы клуб оставил всех игроков и Мусаева. Они не будут в пятерке.

    • Мусаев сменил Ивича 14 марта.
    • При нем «Краснодар» по разу победил, сыграл вничью и потерпел поражение.
    • Южане отстали в РПЛ от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713200828
    Плохо начал Мусаев. С нытья, ничем не обоснованного. Гыгыгы
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