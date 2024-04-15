Агент Гурцкая рассказал о проблеме Мусаева в «Краснодаре»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что новый главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не станет авторитетом для легионеров команды.

– Латиноамериканцы примут Мусаева, но не будут его слушать.

– Они его слушают: он же говорит, чтобы защитники играли в прием. Такого не было при Ивиче.

– Ивич – тренер-диктатор, который имел беспрецедентный авторитет в раздевалке. Вдруг приходит другой парень, который что-то говорит. Игроки такие: «Окей». Мусаев для этой команды не авторитет. И не будет им.

– Почему тогда сейчас игроки «Краснодара» выполняют его установку?

– Потому что он тренер.

– Если тренер не авторитет, игроки могут собраться в кругу и сказать: «Да пошел он в жопу».

– Они так и сказали.

– Поэтому выполняют его установку?

– Это же футбольный клуб, они не могут послать его в прямом смысле слова.

Чтобы понять, насколько этому «Краснодару» нужен тренер, мне бы хотелось, чтобы клуб оставил всех игроков и Мусаева. Они не будут в пятерке.