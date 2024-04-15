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    Романцев: «Зенит» – самый могучий клуб РПЛ»

    Олег Романцев заявил, что «Зенит» станет чемпионом России, поскольку остается сильнейшей командой РПЛ.

    – Многие ждали от этой игры ответа на вопрос, кто больше достоин золотой короны – «Зенит» или «Краснодар»? Вы его получили?

    – А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство.

    Таков нынешний «Зенит». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги.

    Что делает честь «Краснодару», рискнувшему бросить вызов такой махине. Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере.

    • Петербуржцы выиграли в гостях со счетом 2:1.
    • «Зенит» увеличил отрыв от «Краснодара» до 4 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии (19)
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    TIMOTHY
    1713197737
    Самый сильный) а Романец признал что и могучий!)
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    fakeid
    1713197811
    сварщик промквас, ворюга электродов на заводе - вылезай. я знаю, что ты здесь.
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    slavа0508
    1713197899
    Всё могущество упирается в бюджетные деньги . стыдно господа немытые ...
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    порт
    1713198122
    Олег Иванович глупость не скажет.
    Ответить
    Айболид
    1713198421
    Рискует ОИ , секта не признаёт авторитетов не разделяющих догму "гаспромвсёкупил" .
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    Цугундeр
    1713198458
    Надеюсь , что фраза " и этого купили " не прозвучит. ОИР пытались покупать ,но всё напрасно .
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    ...уефан
    1713198471
    ...вот сказал бы ты, Олег Иванович, сразу в начале чемпионата, мы и не смотрели б зря этот россфутбол)...
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    rattyboy
    1713200034
    Уж кто понимает в футболе, так это Аксакал Спартака ! Уважуха
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    Номэд
    1713200431
    Вшивая куча могучая!
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    Шустик
    1713206955
    Вот так вам рыла - послушайте мнение своего самого великого тренера!!! Рылам это приятно будет послушать!!!!
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