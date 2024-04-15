Романцев: «Зенит» – самый могучий клуб РПЛ»

Олег Романцев заявил, что «Зенит» станет чемпионом России, поскольку остается сильнейшей командой РПЛ.

– Многие ждали от этой игры ответа на вопрос, кто больше достоин золотой короны – «Зенит» или «Краснодар»? Вы его получили?

– А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство.

Таков нынешний «Зенит». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги.

Что делает честь «Краснодару», рискнувшему бросить вызов такой махине. Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере.