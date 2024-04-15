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    • Директор «Оренбурга» – о паводке: «Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан – клуб живет обычной жизнью»

    Директор «Оренбурга» – о паводке: «Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан – клуб живет обычной жизнью»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что прорыв дамбы в городе Орск никак не повлиял на футбольный клуб.

    «Вода идет на убыль, обстановка нормальная. Угроз затопления стадиона нет, иначе бы мы не провели два домашних матча.

    Клуб и город как жил обычной жизнью, так и живет. Никто из игроков и персонала клуба не пострадал, ни один из футболистов не живет в зоне затопления.

    Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан, поэтому вода точно к нам не подойдет. У нас все в спокойном режиме, как и было», – заявил Андреев.

    • В результате мощного паводка на реке Урал пострадали Оренбургская, Курганская, Тюменская и Челябинская области.
    • Прорыв дамбы произошел 5 апреля, 14-го паводок достиг своего пика – 11 м 87 см.
    • В Оренбурге в зоне подтопления остаются почти 4 тысячи домов, более 8 500 участков, около 2 тысяч человек были эвакуированы.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1713197653
    судя по видосам, что я видел - это вообще какой-то обычный земляной вал был. а то всё дамба, ДАМБА! хотите увидеть настоящую дамбу (и прокатиться по ней, т.к. дамба - часть кольцевой дороги) - езжайте в питер. тут и мощь, всё нахер в бетоне, и много полос, и подводный тоннель, и длина - а не вот эта вот детская насыпь, из-за которой возникли совсем не детские проблемы.
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    TIMOTHY
    1713197880
    Андреев мог бы и промолчать! У людей дома затопило и хозяйство,горе у народа а он все ок плотина рванула чутка!
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    FCSpartakM
    1713198837
    Всего лишь 5 человек умерло, да с десяток тыс домов затоплено
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