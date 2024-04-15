Директор «Оренбурга» – о паводке: «Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан – клуб живет обычной жизнью»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что прорыв дамбы в городе Орск никак не повлиял на футбольный клуб.

«Вода идет на убыль, обстановка нормальная. Угроз затопления стадиона нет, иначе бы мы не провели два домашних матча.

Клуб и город как жил обычной жизнью, так и живет. Никто из игроков и персонала клуба не пострадал, ни один из футболистов не живет в зоне затопления.

Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан, поэтому вода точно к нам не подойдет. У нас все в спокойном режиме, как и было», – заявил Андреев.