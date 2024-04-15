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    • Президент «Баварии» поздравил «Байер» с досрочным чемпионством

    Президент «Баварии» поздравил «Байер» с досрочным чемпионством

    Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на победу «Байера» в Бундеслиге.

    • Леверкузенцы стали чемпионами впервые за 120-летнюю историю.
    • «Байер» выиграл Бундеслигу досрочно – за 5 туров.
    • «Бавария» до этого побеждала в чемпионате Германии 11 раз подряд.

    «Поздравляем «Байер» с первой победой в чемпионате Германии в истории клуба.

    Титул достался команде абсолютно заслуженно – это награда за выдающийся сезон и отличный футбол.

    Задача «Баварии» такова – салатница должна вернуться в Мюнхен! Увидимся в новом сезоне», – заявил Хайнер.

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