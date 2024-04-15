Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на победу «Байера» в Бундеслиге.

Леверкузенцы стали чемпионами впервые за 120-летнюю историю.

«Байер» выиграл Бундеслигу досрочно – за 5 туров.

«Бавария» до этого побеждала в чемпионате Германии 11 раз подряд.

«Поздравляем «Байер» с первой победой в чемпионате Германии в истории клуба.

Титул достался команде абсолютно заслуженно – это награда за выдающийся сезон и отличный футбол.

Задача «Баварии» такова – салатница должна вернуться в Мюнхен! Увидимся в новом сезоне», – заявил Хайнер.