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    Реакция Мацуева на увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал отставку главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    «Это решение зрело давно, сезон полностью провален. И ни надежд, ни просвета – ничего. На мой взгляд, это делать нужно было еще давно, и так было все ясно в осенней части чемпионата, о чем я уже говорил.

    Подводить какие-то итоги я не хочу, я нахожусь в таком настроении в связи со «Спартаком» – не самом радужном. История с потоком никому не известных «ноунеймов», которые приходили в «Спартак», по большому счету не меняется от перемены слагаемых.

    Я уже много раз говорил: у нас один раз получилось с «ноунеймом» – это был [Массимо] Каррера. Да, действительно тогда все совпало, был ли это действительно «багаж Аленичева» или нет, но после драки кулаками не машут.

    А все остальные назначения и отставки иностранных специалистов, как мы понимаем, ни к чему не привели. Хотелось бы от руководства «Спартака» иметь ясный план. Если нас так будет кидать из холода в жар, оптимизма у болельщиков не появится.

    Нужно от руководства «Спартака» четко услышать их концепцию, к моему родному клубу, за который я болею с 1986 года, много есть вопросов», – сказал Мацуев.

    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (15)
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    ...уефан
    1713194675
    ... не последний человек в наших рядах...
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    andr45
    1713197903
    Гнать надо было не АБАСКАЛЯ, а старого интригана Джикию, Соболева, вальяжно прогуливающегося по поляне, Литвинова, регулярно снабжающий соперника первоклассными пасами и срывая атаки легионеров, Зобнина и Денисова, наблюдающих, как атакуют по их флангу и создающих идеальные условия для нанесения ударов по воротам, и, конечно же Зиньковский, которого выталкивают на поле, где он в отместку посылает мячи куда попало. И вообще эти трусливые и бездарные, твари ни на что не способны, кроме, как интриговать, шантажировать, сами признавая свою ничтожность. Сегодня все эти шестерки пьют здоровье джикии. Завтра их погонят из клуба, а они, как и Ещенко, будут визжать, они всего лтишь мимо проходили и всегда были за АБАСКАЛЯ)
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    TIMOTHY
    1713198062
    Все норм,мы хоть повеселились с ним!) А так вдруг бы взяли нормального тренера на вроде Руя и всё, цирка не было бы
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    Шустик
    1713207206
    Стыдно за спартак, ой как стыдно!!!
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    zigbert
    1713207762
    В 1976 году была четкая концепция и ясный план да и тренеры были доморощенные.
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    ySS
    1713208959
    Полностью согласен с высказыванием.
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