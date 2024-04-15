Реакция Мацуева на увольнение Абаскаля из «Спартака»

Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал отставку главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Это решение зрело давно, сезон полностью провален. И ни надежд, ни просвета – ничего. На мой взгляд, это делать нужно было еще давно, и так было все ясно в осенней части чемпионата, о чем я уже говорил.

Подводить какие-то итоги я не хочу, я нахожусь в таком настроении в связи со «Спартаком» – не самом радужном. История с потоком никому не известных «ноунеймов», которые приходили в «Спартак», по большому счету не меняется от перемены слагаемых.

Я уже много раз говорил: у нас один раз получилось с «ноунеймом» – это был [Массимо] Каррера. Да, действительно тогда все совпало, был ли это действительно «багаж Аленичева» или нет, но после драки кулаками не машут.

А все остальные назначения и отставки иностранных специалистов, как мы понимаем, ни к чему не привели. Хотелось бы от руководства «Спартака» иметь ясный план. Если нас так будет кидать из холода в жар, оптимизма у болельщиков не появится.

Нужно от руководства «Спартака» четко услышать их концепцию, к моему родному клубу, за который я болею с 1986 года, много есть вопросов», – сказал Мацуев.