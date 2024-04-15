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    • Колосков прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Колосков прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Увольнение Абаскаля напрашивалось. Весной команда не играла, а мучалась на поле. Толком ни одной победы в чемпионате не одержали – только случайным образом «Динамо» одолели за счет ошибок Лещука.

    А Абаскаль последнее время вел себя как капризный ребенок: то из Санкт-Петербурга сбежит, то на бровке вечно всем недоволен. Больно нервный он какой-то», – сказал Колосков.

    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1713191550
    Жаль Абаскаля уволили. Не так будет весело. Хотя, завтра посмотрим первый матч без Абаскаля и узнаем, может еще смешней станет. :)))
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