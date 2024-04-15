Колосков прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Увольнение Абаскаля напрашивалось. Весной команда не играла, а мучалась на поле. Толком ни одной победы в чемпионате не одержали – только случайным образом «Динамо» одолели за счет ошибок Лещука.
А Абаскаль последнее время вел себя как капризный ребенок: то из Санкт-Петербурга сбежит, то на бровке вечно всем недоволен. Больно нервный он какой-то», – сказал Колосков.
- Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.