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    • Павлюченко оценил в процентах вероятность чемпионства «Зенита»

    Павлюченко оценил в процентах вероятность чемпионства «Зенита»

    Роман Павлюченко прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ-2023/24.

    «Думаю, на 99% «Зенит» станет чемпионом, так что петербургский клуб может сделать одну осечку, но вряд ли это произойдет.

    Хочется, чтобы в этом случае «Краснодар» взял серебро. Думаю, что они не упустят второе место.

    А вот за бронзу будет серьезная борьба. «Динамо» бездарно провело последние матчи, но есть еще «Спартак», «Локомотив», ЦСКА», – сказал Павлюченко.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате с 47 очками.
    • «Краснодар» отстает на 4 балла, «Динамо» – на 9.
    • В этом сезоне РПЛ осталось провести 7 туров.

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    Источник: Metaratings

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