Павлюченко оценил в процентах вероятность чемпионства «Зенита»

Роман Павлюченко прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ-2023/24.

«Думаю, на 99% «Зенит» станет чемпионом, так что петербургский клуб может сделать одну осечку, но вряд ли это произойдет.

Хочется, чтобы в этом случае «Краснодар» взял серебро. Думаю, что они не упустят второе место.

А вот за бронзу будет серьезная борьба. «Динамо» бездарно провело последние матчи, но есть еще «Спартак», «Локомотив», ЦСКА», – сказал Павлюченко.