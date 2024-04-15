Павлюченко оценил в процентах вероятность чемпионства «Зенита»

Роман Павлюченко прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ-2023/24.
«Думаю, на 99% «Зенит» станет чемпионом, так что петербургский клуб может сделать одну осечку, но вряд ли это произойдет.
Хочется, чтобы в этом случае «Краснодар» взял серебро. Думаю, что они не упустят второе место.
А вот за бронзу будет серьезная борьба. «Динамо» бездарно провело последние матчи, но есть еще «Спартак», «Локомотив», ЦСКА», – сказал Павлюченко.
- «Зенит» лидирует в чемпионате с 47 очками.
- «Краснодар» отстает на 4 балла, «Динамо» – на 9.
- В этом сезоне РПЛ осталось провести 7 туров.