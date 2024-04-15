Глебов ответил, как «Ростов» реагирует на возможный уход Карпина в «Спартак»

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал информацию, что «Спартак» интересуется его главным тренером Валерием Карпиным.
– Каждый день новости о Карпине и «Спартаке». Вы над этим в команде не угораете, не подшучиваете?
– А смысл? Мы не знаем всех подводных камней. Может, какие-то разговоры есть. Для нас это загадка.
- Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.
- С ним команда брала серебро РПЛ и выходила в 1/4 финала Лиги Европы.
- Карпин в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).