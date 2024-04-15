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    • Глебов ответил, как «Ростов» реагирует на возможный уход Карпина в «Спартак»

    Глебов ответил, как «Ростов» реагирует на возможный уход Карпина в «Спартак»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал информацию, что «Спартак» интересуется его главным тренером Валерием Карпиным.

    – Каждый день новости о Карпине и «Спартаке». Вы над этим в команде не угораете, не подшучиваете?

    – А смысл? Мы не знаем всех подводных камней. Может, какие-то разговоры есть. Для нас это загадка.

    • Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.
    • С ним команда брала серебро РПЛ и выходила в 1/4 финала Лиги Европы.
    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1713173186
    Какие новости? Официальных нет, только вбросы "великих экспертов". Сами инфу придумывают, затем сами её опровергают.
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    DOCTOR PENALTY
    1713173575
    Ну вот, даже перевода на русский не требуется.
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    Ziklop
    1713176090
    правильно, может там имеют место переговоры и выдвинуты условия, как кажется неприемлемые. но чем чёрт не шутит.
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    Pourquoi pas
    1713180714
    Дипломатичный ответ.
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    Сергей-Елизаров-google
    1713188689
    Да не уйдёт он в Спартак. Это даже идиоту понятно, кроме журналюг
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