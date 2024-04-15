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    • Эспина: «Абаскаль в «Спартаке» прогрессировал, вырос как тренер»

    Эспина: «Абаскаль в «Спартаке» прогрессировал, вырос как тренер»

    Журналист испанской газеты AS Хосе Антонио Эспина отреагировал на отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Я не пристально следил за работой Абаскаля в «Спартаке», но переодически читал о нем, узнавал результаты его команды. Думаю, в первом сезоне Абаскаль отлично отработал, второй сложился для него немного неудачно.

    Но в целом он проделал хорошую работу в чемпионате России, в «Спартаке». Гильермо прогрессировал, вырос как тренер», – сказал Эспина.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (19)
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    СпорЦмен
    1713170495
    Теперь можно в Барсу или Реал! :)))
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    Цугундeр
    1713170940
    Хороший такой фитнес -клуб . И не дорого .
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    ivany4
    1713172618
    Тот же Эспина еще в январе-марте писал, что он не останется без работы дома, и к нему присматриваются ряд команд.
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    DOCTOR PENALTY
    1713173774
    Очередной выпускник "Учебного центра Спартак" уехал искать работу в Европу.
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    mahan
    1713175265
    Тренер получил отличный опыт и много экспериментов. Спартак много потерял. Очередной раз доказывает, что в большие клубы надо брать опытных тренеров.
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    Ziklop
    1713175344
    он ваще молодец! не только потренировался, так ещё и бабла срубил нехило!
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    raritet
    1713178023
    Попрактиковался , теперь можно и заводик какой-нибудь купить.
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    alefreddy
    1713179523
    с такой работай он нигде не будет востребован кроме низших лиг
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    Pourquoi pas
    1713180563
    Учился плохо, экзамен не сдал... Хорошо, на третий год не оставили))) Школа посредственных наставников...
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    ...уефан
    1713181705
    ... ага, рос, как тренер, а вырос, как бамбук...
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