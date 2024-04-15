Эспина: «Абаскаль в «Спартаке» прогрессировал, вырос как тренер»

Журналист испанской газеты AS Хосе Антонио Эспина отреагировал на отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я не пристально следил за работой Абаскаля в «Спартаке», но переодически читал о нем, узнавал результаты его команды. Думаю, в первом сезоне Абаскаль отлично отработал, второй сложился для него немного неудачно.

Но в целом он проделал хорошую работу в чемпионате России, в «Спартаке». Гильермо прогрессировал, вырос как тренер», – сказал Эспина.