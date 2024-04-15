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    Бояринцев оценил отставку Абаскаля из «Спартака»

    Бывший спартаковец Денис Бояринцев прокомментировал отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

    «Руководство «Спартака» поступило правильно, уволив Абаскаля. В весенней части содержание игры многих не устраивало, в том числе большую армию болельщиков «Спартака». У Абаскаля было много возможностей исправить ситуацию, но не получилось. Увольнение испанца напрашивалось.

    Фамилии на замену Абаскалю уже были озвучены. Прежде всего у нового тренера должен быть опыт достижения больших целей, то есть прямая противоположность Абаскалю. У испанца все впереди, он еще молод. Тренер должен быть опытным. Важно привить не только хорошую игру, но и определенный чемпионский настрой. «Спартак» всегда ставит высокие задачи, и тренер должен соответствовать клубу», – сказал Бояринцев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    Красногвардейчик
    1713170778
    Скорее всего возьмут Черчесова......но и Карпина могут переманить
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    DOCTOR PENALTY
    1713174164
    Тянули с увольнением - теперь будут тянуть с назначением. ((( ***
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    sochi-2013
    1713175565
    Эти "эксперты" должны на памятник Абаскалю скинуться. Кто бы их вообще вспомнил, если бы не Гильермо.
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    Aleks-Romanoff-yandex
    1713176308
    Слава Богу, бездаря выгнали! Год назад было пора)
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