Бояринцев оценил отставку Абаскаля из «Спартака»

Бывший спартаковец Денис Бояринцев прокомментировал отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.

Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.

Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

«Руководство «Спартака» поступило правильно, уволив Абаскаля. В весенней части содержание игры многих не устраивало, в том числе большую армию болельщиков «Спартака». У Абаскаля было много возможностей исправить ситуацию, но не получилось. Увольнение испанца напрашивалось.

Фамилии на замену Абаскалю уже были озвучены. Прежде всего у нового тренера должен быть опыт достижения больших целей, то есть прямая противоположность Абаскалю. У испанца все впереди, он еще молод. Тренер должен быть опытным. Важно привить не только хорошую игру, но и определенный чемпионский настрой. «Спартак» всегда ставит высокие задачи, и тренер должен соответствовать клубу», – сказал Бояринцев.