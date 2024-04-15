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    Шишкин назвал идеального тренера для «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин предложил тренера для команды после отставки Гильермо Абаскаля.

    – Кого видите следующим тренером «Спартака»?

    – Я не удивлюсь, если «Спартак» назначит очередного тренера-легионера, который где-то в своем чемпионате добился минимального успеха. И его будут пробовать. Но практика показывает, что надо делать правильные выводы, посмотреть историю, посмотреть статистику. В последнее время у «Спартака» были только тренеры-иностранцы, и у всех было не так, как хотелось бы. Много ожиданий, много разговоров, но «Спартак» находился при них не там, где хотелось бы. И учитывая то, что мы отрезаны от Европы, надо делать акцент на российских специалистах. У нас такие есть.

    Станислав Черчесов – почему нет? Понятно, много нюансов, но нужно строить новую команду практически с нуля. И сейчас идеальное время спокойно закончить чемпионат, провести хорошие сборы, хорошую селекцию, строить новую команду. На мой взгляд, Черчесов для этого – идеальная кандидатура, спартаковец, знает наш чемпионат. Конечно, сейчас будут шумиха, ажиотаж, ожидания, обсуждения, но думаю, для народной команды назначение Станислава Саламовича – это оптимальный и прагматичный путь.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах, приводил команду к серебру РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1713167539
    Неа, для чабана лучше главредом в РБ Спорт.
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