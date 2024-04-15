Шишкин назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин предложил тренера для команды после отставки Гильермо Абаскаля.

– Кого видите следующим тренером «Спартака»?

– Я не удивлюсь, если «Спартак» назначит очередного тренера-легионера, который где-то в своем чемпионате добился минимального успеха. И его будут пробовать. Но практика показывает, что надо делать правильные выводы, посмотреть историю, посмотреть статистику. В последнее время у «Спартака» были только тренеры-иностранцы, и у всех было не так, как хотелось бы. Много ожиданий, много разговоров, но «Спартак» находился при них не там, где хотелось бы. И учитывая то, что мы отрезаны от Европы, надо делать акцент на российских специалистах. У нас такие есть.

Станислав Черчесов – почему нет? Понятно, много нюансов, но нужно строить новую команду практически с нуля. И сейчас идеальное время спокойно закончить чемпионат, провести хорошие сборы, хорошую селекцию, строить новую команду. На мой взгляд, Черчесов для этого – идеальная кандидатура, спартаковец, знает наш чемпионат. Конечно, сейчас будут шумиха, ажиотаж, ожидания, обсуждения, но думаю, для народной команды назначение Станислава Саламовича – это оптимальный и прагматичный путь.