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    • Канчельскис назвал список кандидатов на замену Абаскалю в «Спартаке»

    Канчельскис назвал список кандидатов на замену Абаскалю в «Спартаке»

    Бывший игрой сборной России Андрей Канчельскис оценил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

    «Отставка Абаскаля ожидаемая, нашли виновника, и на него все скинули. Черчесова в «Спартак»? Он разве что-то выигрывал со «Спартаком»? Зачем он им? Мне жалко, что они каждый год ищут непонятно что – виноваты все, кроме руководства.

    Кого я хочу видеть на посту главного тренера красно-белых? Хоть Онопко, Карпин или Черчесов. Если буду в совете директоров, тогда скажу им свое мнение. А сейчас мое мнение ничего не решает. Им надо выстраивать менеджмент нормальный, тогда все будет хорошо. Главное – не брать проходимцев. «Спартак» – не проклятый клуб, вся основная проблема в руководстве.

    Им нужен русский тренер, у нас они есть, нужно подобрать хороших специалистов, тогда команда заиграет. Назначьте Шалимова – он что, плохой тренер? И сейчас без работы еще, кстати. Также не забываем про Александра Мостового, ему тоже можно доверить пост главного тренера», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    slavа0508
    1713132695
    Карпин на худой конец забрать Хаби Алонсо у Байера .
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