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    • Кавазашвили прокомментировал отставку Абаскаля из «Спартака»

    Кавазашвили прокомментировал отставку Абаскаля из «Спартака»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

    «Нормальная практика, когда команду продолжает готовить помощник, пока не найдут другого тренера.

    Когда Абаскаль пришeл в «Спартак», то выбрал правильную позицию: имея Промеса, он сделал ставку на россиян, на спартаковских воспитанников, которые уже играли. Абаскаль не стал разбрасываться золотым спартаковским фондом, а вдохнул в них уверенность, они прибавили в выносливости, коллективной игре.

    В первом круге первого сезона команда полностью справилась, играла блестяще. А потом… Когда у человека дела идут здорово, у любого появляются сверхъестественные мысли, что они слишком умные или могут взять больше ответственности. Появляется самомнение.

    Полгода Абаскаль наслаждался трудом российских игроков, но решил укрепить состав легионерами, они стали появляться в клубе как курочка несeт яйца – один, второй, третий. Но кроме Промеса ни один легионер не показал себя при Абаскале.

    Команда начала показывать абсолютно другой футбол. Она не смогла разобраться в системе взаимопонимания на поле, начала играть через раз. Слава богу, заняли третье место. Но в целом «Спартак» потерял лицо.

    Не хочу хаять Абаскаля. Он молодой, темпераментный тренер. Но менталитет у россиян другой. Больше пользы приносили свои игроки на поле, чем с легионерами. Тренерский штаб допустил ошибку, завалил команду легионерами», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.04.2024 23:03
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    Комментарии (3)
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    ivany4
    1713126185
    Анзор в общем-то правильно разложил. Единственное, что упустил - так это первый зимний сбор Абаскаля. Его посвятили набору физики и взаимозаменяемости игроков на поле. Кое что получилось, кое что нет. Но разговоры о тяжелых сборах пошли от "старичков", ну и кое кто из молодежи поддержал. Отсюда и разные игры, в том числе провальные. И первые конфликты Абаскаля с некоторыми игроками.
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    Cleaner
    1713126364
    Зенит тоже "завалил команду леионерами", и ничего, идет себе с ними на первом месте. Не в легионерах дело. Спартак ШЛАК скупил по дешевке, потому и результаты соответствующие. Ну и рулят Спартаком такие господа, как этот Кавазашвили, что тоже сказывается на результатах...
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    DOCTOR PENALTY
    1713126914
    Суждение противоречивое, не во всём объективное. Но человек Кавазашвили заслуженный, поэтому дальше - без комментариев.
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