Кавазашвили прокомментировал отставку Абаскаля из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.

Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.

Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

«Нормальная практика, когда команду продолжает готовить помощник, пока не найдут другого тренера.

Когда Абаскаль пришeл в «Спартак», то выбрал правильную позицию: имея Промеса, он сделал ставку на россиян, на спартаковских воспитанников, которые уже играли. Абаскаль не стал разбрасываться золотым спартаковским фондом, а вдохнул в них уверенность, они прибавили в выносливости, коллективной игре.

В первом круге первого сезона команда полностью справилась, играла блестяще. А потом… Когда у человека дела идут здорово, у любого появляются сверхъестественные мысли, что они слишком умные или могут взять больше ответственности. Появляется самомнение.

Полгода Абаскаль наслаждался трудом российских игроков, но решил укрепить состав легионерами, они стали появляться в клубе как курочка несeт яйца – один, второй, третий. Но кроме Промеса ни один легионер не показал себя при Абаскале.

Команда начала показывать абсолютно другой футбол. Она не смогла разобраться в системе взаимопонимания на поле, начала играть через раз. Слава богу, заняли третье место. Но в целом «Спартак» потерял лицо.

Не хочу хаять Абаскаля. Он молодой, темпераментный тренер. Но менталитет у россиян другой. Больше пользы приносили свои игроки на поле, чем с легионерами. Тренерский штаб допустил ошибку, завалил команду легионерами», – сказал Кавазашвили.