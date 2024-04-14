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    • Шнякин: «Все обстоятельства кричат: возглавить «Спартак» должен Карпин»

    Шнякин: «Все обстоятельства кричат: возглавить «Спартак» должен Карпин»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин считает, что «Спартак» должен возглавить Валерий Карпин из «Ростова».

    «Игроцкая история, тренерская история, менеджерская история, история жизни, лояльность фанов, бурная энергетика, крепкая ментальность, медийный вес, соответствие статусов, атакующий стиль, сформированные идеи, тактическая гибкость, накопившийся опыт, уровень работы, очевидные заслуги, знание РПЛ, русский язык, идеальный возраст, авторитетность, знакомство с игроками, трофейный голод, связь с Москвой, собственные желания, желания семьи, требования клуба…

    Ну вот все обстоятельства кричат: новым тренером «Спартака» должен быть Валерий Карпин», – написал Шнякин.

    • «Спартак» рассматривает Карпина.
    • Он тренировал москвичей в 2009-2014 годах.
    • Карпин приводил «Спартак» к серебру РПЛ, был с командой в 1/4 финала Лиги Европы.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    14.04.2024 22:40
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    Комментарии (19)
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    TIMOTHY
    1713124657
    Хрюкай дальше
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    Ziklop
    1713124757
    шнякин это такая шняга! низя его слушать, пургу несёт всегда!
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    VVM1964
    1713124788
    Хуже не будет, а вот будет ли лучше ???... До конца сезона станет лучше, а дальше ???
    Ответить
    ivany4
    1713125281
    Как же надоело читать очередную шнягу про Карпина и Спартак! Если Валера согласиться возглавить Спартак, то будет очередным звездоболом, относительно своей порядочности и высказанных претензий клубу.
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    Cleaner
    1713125694
    При Карпине над Спартаком все уже РЖАЛИ. Спартачи, вам это нужно в очередной раз наступать на одни и те же ГРАБЛИ? Валера - тот же Абаскаль, только русскоговорящий. И результат будет тот же, и РЖАТЬ при Карпине над Спартаком будут не меньше, чем при Абаскале...
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    СпорЦмен
    1713126050
    А может Мостового надо попробовать? :)))
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    DOCTOR PENALTY
    1713127289
    Дима, ты неповторим! Поддерживаю!!! Нужен Карпин! *****!
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    BRO_football
    1713129997
    Уверен, что самому Карпину Спартак не нужен. Только за большие деньги. Да и причём тут Карпин? Куда подевались слухи, что Ивич из Краснодара должен возглавить Спартак?
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    Ollegator
    1713130415
    Многие говорят, что мол при рыжем деградировали игроки. Вспомните пожалуйста, кто при Валере прогрессировал у нас? Я не знаю, что он за тренер «сегодня», но «тогда» у нас, пардон тоже далеко не всё получалось. Игроки деградировали, как говорили все вокруг, а сама игра часто скатывалась к навесам куда-то в сторону ворот, без каких-либо тактических схем и комбинаций. Вот за чем было реально интересно смотреть, так это за его реакцией и ответами журналистам и болельщикам. Ибо игра была равна, играли два г*вна. Фалькао к нам не поедет и пятка болит у эдараса.. Вот этого у него не отнять. Хватит ли красноречия чтобы быть тренером победителем? Посмотрим лучше как получится в Ростове.
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