Шнякин: «Все обстоятельства кричат: возглавить «Спартак» должен Карпин»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин считает, что «Спартак» должен возглавить Валерий Карпин из «Ростова».

«Игроцкая история, тренерская история, менеджерская история, история жизни, лояльность фанов, бурная энергетика, крепкая ментальность, медийный вес, соответствие статусов, атакующий стиль, сформированные идеи, тактическая гибкость, накопившийся опыт, уровень работы, очевидные заслуги, знание РПЛ, русский язык, идеальный возраст, авторитетность, знакомство с игроками, трофейный голод, связь с Москвой, собственные желания, желания семьи, требования клуба…

Ну вот все обстоятельства кричат: новым тренером «Спартака» должен быть Валерий Карпин», – написал Шнякин.