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    • В «Спартаке» может повториться ситуация с назначением Карреры

    В «Спартаке» может повториться ситуация с назначением Карреры

    «Спартак» может сделать Владимира Слишковича постоянным главным тренером. Сегодня он стал исполняющим обязанности после отставки Гильермо Абаскаля, в штабе которого был ассистентом.

    «Позиции спортивного директора Томаша Амарала довольно сильные. И он вроде даже что-то решает по тренеру.

    Если решать будет Амарал, то никакого Станислава Черчесова и другого русского тренера не будет.

    И тогда останется либо Слишкович (если вдруг попрет; а такие варики есть, команда его высоко котирует), либо поставят иностранца типа Паскаля Янсена.

    Впрочем, нельзя исключать внезапного вмешательства боссов «Лукойла». Они вполне могут одним днем поставить Черчесова, несмотря на все позиции Амарала», – написал журналист Sports.ru Глеб Чернявский, специализирующийся на «Спартаке».

    • Если Слишковича сделают постоянным тренером, то «Спартак» повторит кейс Массимо Карреры из 2016 года, который был в штабе Дмитрия Аленичева и заменил его после отставки.
    • Итальянец в 2017 году привел «Спартак» к чемпионству.
    • Слишкович в марте руководил «Спартаком» в выездном матче РПЛ против «Зенита» (0:0).

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    Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского

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    14.04.2024 22:32
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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1713123467
    Огласите весь список пжлста)
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    VVM1964
    1713124726
    Нас ждут "смутные времена" ???...
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    TIMOTHY
    1713124801
    С карерой много странных побед было в концовках игры! Печеньки готовьте для судей,опыт есть
    Ответить
    VVM1964
    1713125209
    А что, а сейчас как попрем - трепещи Зенит !!! ))) Ну или Краснодар на крайняк !!!
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    ivany4
    1713125671
    Никак не может. Каррера назначен был в начале сезона, а Слишкович в конце сезона. Его просто съедят наши "знатоки" ради русского тренера(пастуха). Соответственно на летние сборы будет новый тренер. Доложен же новый спортдир показывать свою работу.)))
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    Al Nikki
    1713127295
    Даёшь усатого в Спартак!
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    Makson1
    1713129408
    Если боссы полезут, то толку от Марала? Зачем брали тогда? Усатого даже не думайте. Сбитого тоже. Даёшь Эмери
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