В «Спартаке» может повториться ситуация с назначением Карреры

«Спартак» может сделать Владимира Слишковича постоянным главным тренером. Сегодня он стал исполняющим обязанности после отставки Гильермо Абаскаля, в штабе которого был ассистентом.

«Позиции спортивного директора Томаша Амарала довольно сильные. И он вроде даже что-то решает по тренеру.

Если решать будет Амарал, то никакого Станислава Черчесова и другого русского тренера не будет.

И тогда останется либо Слишкович (если вдруг попрет; а такие варики есть, команда его высоко котирует), либо поставят иностранца типа Паскаля Янсена.

Впрочем, нельзя исключать внезапного вмешательства боссов «Лукойла». Они вполне могут одним днем поставить Черчесова, несмотря на все позиции Амарала», – написал журналист Sports.ru Глеб Чернявский, специализирующийся на «Спартаке».