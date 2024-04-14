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    Обращение Карпина к Мажичу

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к главе российских судей Милораду Мажичу после матча 24-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

    «По поводу судьи говорить не буду ничего. У меня и так уже дисквалификация на Кубок.

    Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял, возможно, психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал абсолютно нормально судить, потом начали на него давить и поплыл», – сказал Карпин.

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    Источник: Sport24

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    14.04.2024 21:44
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    Комментарии (2)
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    BAIv
    1713123296
    В каждой игре куча ошибок, когда началась наглость с разрешением держать игроков руками, можно сказать начался беспредел, а не футбол! Ибо любую задержку можно свиснуть, а можно одной команде свистеть нарушения только в центре поля, а сопернику у его штрафной все захваты.
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    TIMOTHY
    1713123871
    Карасей маловато у нас
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