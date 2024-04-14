Обращение Карпина к Мажичу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к главе российских судей Милораду Мажичу после матча 24-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«По поводу судьи говорить не буду ничего. У меня и так уже дисквалификация на Кубок.

Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял, возможно, психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал абсолютно нормально судить, потом начали на него давить и поплыл», – сказал Карпин.