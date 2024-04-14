Смородская оскорбила Абаскаля после его отставки из «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спартаку» давно нужно было уволить Абаскаля. Я об этом говорю уже минимум полгода, а то и больше. Гильермо – однозначно худший тренер в РПЛ за последние годы. Это абсолютно ничего не умеющий тренер, он не умеет ничего – ни команду формировать, ни ставить игру, ни создавать атмосферу.

Да и тренером его сложно назвать – он бездарь. Абаскаль умеет только работать на публику и махать руками. Вот и все», – сказала Смородская.