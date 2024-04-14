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    • Смородская оскорбила Абаскаля после его отставки из «Спартака»

    Смородская оскорбила Абаскаля после его отставки из «Спартака»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Спартаку» давно нужно было уволить Абаскаля. Я об этом говорю уже минимум полгода, а то и больше. Гильермо – однозначно худший тренер в РПЛ за последние годы. Это абсолютно ничего не умеющий тренер, он не умеет ничего – ни команду формировать, ни ставить игру, ни создавать атмосферу.

    Да и тренером его сложно назвать – он бездарь. Абаскаль умеет только работать на публику и махать руками. Вот и все», – сказала Смородская.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.04.2024 21:28
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    Комментарии (21)
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    Бобссон
    1713119526
    Эта мадам сама-то кто в футболе??? Ей сетку вешать на ворота нельзя доверить.
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    Алексей З
    1713119635
    Свобода слова. Одно не могу понять , есть команды стоящие на вылет , там хорошо все работают , не бездари ? Просто бум вокруг Спартака. Это от страха или уважения , а может всё вместе ?
    Ответить
    VVM1964
    1713119743
    Я не пойму - ей что Абаскаль в интиме отказал ?)... ***** и стерва была, ей и осталась ! ((( Заремы на тебя не хватает !!!
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    Mirak92
    1713120695
    Ей то какая разница?Какое оно причастие к Спартаку имеет? Или она пьяная руководила ЛОКО!?
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    Красногорск_Фан
    1713121337
    Не играл в атаке пошире , в защите поуже )) дилетант
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    MichelWB
    1713121474
    Вот ей то б**** какое дело до внутренних дел Спартака. Мало дров в Локо наломала, так теперь в Спартак лезет. Не баба, а чопик, в каждой п***е затычка. Ищет любой способ попиариться.
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    MichelWB
    1713121952
    После таких высказываний Смородская обязана брать Абаскаля в мужья!
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    ...уефан
    1713122152
    ...самое херовое, что мы теперь уже не узнаем с каким Богом разговаривал Абаскаль...
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    СпорЦмен
    1713125723
    Вобщем, еще тот аферист. Нашел свои команду! :)))
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    BRO_football
    1713129580
    Странно, почему сразу не разглядели, что Абаскаль - бездарь, и всё равно взяли в Спартак?
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