Мостовой: «Я говорил, что Абаскаль – ноунейм, но умных людей слушать не хотят»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Я еще полтора года назад сказал, что Абаскаль – ноунейм, он воообще не футбольный человек. Но меня никто не слушал, жаль, что умных людей слушать не хотят. Не понимаю до сих пор, как такие люди попадают в «Спартак». Ушел – и хорошо», – сказал Мостовой.