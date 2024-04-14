Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Я говорил, что Абаскаль – ноунейм, но умных людей слушать не хотят»

    Мостовой: «Я говорил, что Абаскаль – ноунейм, но умных людей слушать не хотят»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Я еще полтора года назад сказал, что Абаскаль – ноунейм, он воообще не футбольный человек. Но меня никто не слушал, жаль, что умных людей слушать не хотят. Не понимаю до сих пор, как такие люди попадают в «Спартак». Ушел – и хорошо», – сказал Мостовой.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

    Новости по теме
    Стало известно, кто покинул «Спартак» вместе с Абаскалем
    Реакция Быстрова на отставку Абаскаля из «Спартака»
    Семин прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака» 11
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:56
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Спартач80
    1713114166
    Так умных то слушают, но ты то тут причём?.....
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1713114224
    Да,вот тебя умного послушали и его уволили.
    Ответить
    regbiN
    1713114456
    Мостовой главный ноунейм в России
    Ответить
    Цугундeр
    1713114771
    Заткнулся бы ты – и хорошо ..
    Ответить
    O-kolesov
    1713116885
    Умные - направо, красивые - налево. Обезьяна: "А мне разорваться что ли?"
    Ответить
    Ziklop
    1713118545
    чтоб тебя поставили в Спартак, ты же совсем не тренировал, кто ты Саша ?
    Ответить
    Cleaner
    1713118654
    О как! Мостовой себя не только ЦАРЁМ, но еще и УМНЫМ человеком считает! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+