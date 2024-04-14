Реакция президента «Ростова» на интерес «Спартака» к Карпину

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина в «Спартак».

– Снова появились новости, что Карпин – кандидат на пост главного тренера «Спартака».

– Я их даже не обсуждаю и не комментирую, потому что это не соответствует действительности.

– Вы понимаете, почему люди об этом говорят?

– Наверное, кто-то из ваших коллег разгоняет новости. Может, кто-то этого хочет. Мне сложно что-то прокомментировать. Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб на данный момент мы не рассматриваем.