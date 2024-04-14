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    • Реакция президента «Ростова» на интерес «Спартака» к Карпину

    Реакция президента «Ростова» на интерес «Спартака» к Карпину

    Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина в «Спартак».

    – Снова появились новости, что Карпин – кандидат на пост главного тренера «Спартака».

    – Я их даже не обсуждаю и не комментирую, потому что это не соответствует действительности.

    – Вы понимаете, почему люди об этом говорят?

    – Наверное, кто-то из ваших коллег разгоняет новости. Может, кто-то этого хочет. Мне сложно что-то прокомментировать. Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб на данный момент мы не рассматриваем.

    • Сегодня «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля.
    • Временно возглавлять команду будет его ассистент Владимир Слишкович.
    • Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:43
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    Комментарии (4)
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    Спартач80
    1713114101
    Арташес сейчас будет ночевать у дома Карпина, следить=))))))
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    Дед otmoros
    1713114665
    Задрали уже!!! Мусолят, мусолят, мусолят! Ковыряйтесь и болтыхайтесь в своём дерьме, не лезьте к нормальным людям.
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    ySS
    1713115430
    Не хочется чтобы Ростов-город потерял интересную самобытную команду с уходом тренера, но всё, как всегда, будут решать деньги...
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    vvv123
    1713118036
    Свини думают, что они боги. Стоит пожелать, как уже любой тренер будет вохглавлять эту разворованную рухлядь. Тогда приглашали бы Клопа или кого еще!
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