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    Генич назвал причину провала Абаскаля в «Спартаке»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на на увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

    «В принципе, то, что ожидалось зимой, произошло сейчас. Но, мне кажется, ключевое – не то, что сейчас происходит со «Спартаком», а то, что произошло год назад, когда новое руководство «Спартака» во главе с Малышевым, Матыцыным заключило новый договор с Гильермо Абаскалем и наделило его колоссальным количеством полномочий и огромнейшим доверием.

    Говорят, Абаскаль после этого слегка сошел с ума. Поэтому, мне кажется, нельзя иностранного тренера наделять таким большим количеством возможностей. Абаскаль не справился с этим. Его отставка выглядит абсолютно логичной. Скажу так: нельзя приезжать тренироваться на «Спартаке», надо приезжать тренировать «Спартак», – сказал Генич.

    • Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Команда занимает 6-е место в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии (16)
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    DVOK68
    1713108184
    Кратко и по делу.
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    slavа0508
    1713108493
    Да правильно сказал .Абаскаль по сути проходил стажировку ...
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    sochi-2013
    1713108600
    пару лет позора, и жизнь удалась.
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    Desma
    1713108867
    К нам едут не только тренироваться, но и за баблом. Физруки это уже давно поняли, поэтому неустойку прописывают в контракте достойную. Это только идиот может думать, что приехавший какой-либо никому не известный, ничего не достигший тренеришка, сделает условный Спартак чемпионом или на худой конец призёром.
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    ...уефан
    1713108894
    ... сейчас, в ряды внезапно прозревших и постоянных оппозиционеров Абаскаля, не встанет только ленивый и не бросит в рыжую голову свой камень)... Вспоминаю восторги и аплодисменты тех же комментаторов и аналитиков в не совсем далёкие уж времена. Инет помнит всё, если не успеют подчистить...
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    Бриг
    1713109570
    Дела у Спартака совсем не так плохи. Реально можно бороться за бронзу. Поторопились расстаться со спринтером.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713109953
    Причина провала это когда этого, никому не известного физрука подписали. Гыгыгы
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713110338
    Всем по пирожку все молодцы))
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    andr45
    1713111110
    Гнать надо было не АБАСКАЛЯ, а старого интригана Джикию, Соболева, вальяжно прогуливающегося по поляне, Литвинова, регулярно снабжающий соперника первоклассными пасами и срывая атаки легионеров, Зобнина и Денисова, наблюдающих, как атакуют по их флангу и создающих идеальные условия для нанесения ударов по воротам, и, конечно же Зиньковский, которого выталкивают на поле, где он в отместку посылает мячи куда попало. И вообще эти трусливые и бездарные, твари ни на что не способны, кроме, как интриговать, шантажировать, сами признавая свою ничтожность. Сегодня все эти шестерки пьют здоровье джикии. Завтра их погонят из клуба, а они, как и Ещенко, будут визжать, они всего лтишь мимо проходили и всегда были за АБАСКАЛЯ)
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    СпорЦмен
    1713111158
    Надо было Абаскаля, ещё и главой Лукойла сделать! :)))
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