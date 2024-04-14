Бывший владелец «Спартака» заявил, что Карпин вернется в клуб только при двух условиях

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении в клуб Валерия Карпина.

«Спартак» сегодня отправил в отставку Гильермо Абаскаля.

– Если Карпину последует предложения от «Спартака» – уйдет? «Ростов» для него – дорогой сердцу проект.

– Карпин может оказаться в «Спартаке» при двух условиях. Первое – «Спартак» должен насыпать денег так, чтобы Валерий Георгиевич не смог отказаться. При том насыпать так, чтобы ему даже руководство «Ростова» сказало: «Ты что, вообще что‑ли, как можно отказаться?»

Тут еще есть такой разговор, что вряд ли Карпин пойдет работать без своей команды, которая и формирует под него клуб. А у [спортивного директора «Спартака» Томаша] Амарала своя программа. Тем более, Карпин очень характерный парень, может сожрать кого угодно. Очень много «но» в этой истории.