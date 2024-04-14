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    • Бывший владелец «Спартака» заявил, что Карпин вернется в клуб только при двух условиях

    Бывший владелец «Спартака» заявил, что Карпин вернется в клуб только при двух условиях

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении в клуб Валерия Карпина.

    «Спартак» сегодня отправил в отставку Гильермо Абаскаля.

    – Если Карпину последует предложения от «Спартака» – уйдет? «Ростов» для него – дорогой сердцу проект.

    – Карпин может оказаться в «Спартаке» при двух условиях. Первое – «Спартак» должен насыпать денег так, чтобы Валерий Георгиевич не смог отказаться. При том насыпать так, чтобы ему даже руководство «Ростова» сказало: «Ты что, вообще что‑ли, как можно отказаться?»

    Тут еще есть такой разговор, что вряд ли Карпин пойдет работать без своей команды, которая и формирует под него клуб. А у [спортивного директора «Спартака» Томаша] Амарала своя программа. Тем более, Карпин очень характерный парень, может сожрать кого угодно. Очень много «но» в этой истории.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:32
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    Комментарии (9)
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    Алексей З
    1713107353
    Не будет Карпина в Спартаке. Был, ничем кроме скандалов не запомнился. Работа в Ростове чем привлекательна , медали брал ,в Кубке далеко заходил ? Нет этого. Очень хочет матч-тв и наверно РФС. Одно дело тренер сборный из Спартака и совсем другое из Ростова. Какие весовые аргументы для его назначения , кроме чьих-то хотелок ?
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    Project Бабангида
    1713107650
    ...и третье условие. на коленях, по м 4. до Ростова. всем советом директоров
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    momwig_
    1713108246
    Стали маскировать в.ы.с.е.р.ы Червя под "псевдонимами" типа бывшего владельца "Спартака"? Так-то не кликают по ссылке, зная, что внутри?
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    alefreddy
    1713109703
    Червь негативщик опять проснулся
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    СПОРТ 21 века
    1713110289
    Как сказал старый приятель, если предложат ЧЕТЫРЕ МИНЕТА тогда возможно вернётся
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713110981
    У них то на поле денег нет )) и испанец остатки забрал)
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