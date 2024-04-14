Ловчев высказался о возможном назначении Мостового в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Испанец был отправлен в отставку сегодня. В матче с «Зенитом» командой будет руководить Владимир Слишкович, который ассистировал Абаскалю.

– «Спартак» отмучился. Кто‑то скажет грубо, но после каждого тура эти разговоры были. И Карпин, и Черчесов, и Ивич – пошли по списку.

– Александр Мостовой?

– Сашка, не дождешься!

Для меня главным является вот какой показатель. Приходит тренер, чтобы команда лучше играла, игроки показывали свой лучший футбол. Бонгонда, когда приехал, – это звезда просто, всех обыгрывает. Мозес – это просто звезда. Купили Зиньковского, это тоже звезда. Они все хуже стали играть. Это показатель тренерской работы по большому счету. А дальше и командная игра. Я тот человек, который говорил, что надо год дать человеку отработать, но все уже. Год практически потерянный.