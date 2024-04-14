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    • Ловчев высказался о возможном назначении Мостового в «Спартак»

    Ловчев высказался о возможном назначении Мостового в «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Испанец был отправлен в отставку сегодня. В матче с «Зенитом» командой будет руководить Владимир Слишкович, который ассистировал Абаскалю.

    «Спартак» отмучился. Кто‑то скажет грубо, но после каждого тура эти разговоры были. И Карпин, и Черчесов, и Ивич – пошли по списку.

    – Александр Мостовой?

    – Сашка, не дождешься!

    Для меня главным является вот какой показатель. Приходит тренер, чтобы команда лучше играла, игроки показывали свой лучший футбол. Бонгонда, когда приехал, – это звезда просто, всех обыгрывает. Мозес – это просто звезда. Купили Зиньковского, это тоже звезда. Они все хуже стали играть. Это показатель тренерской работы по большому счету. А дальше и командная игра. Я тот человек, который говорил, что надо год дать человеку отработать, но все уже. Год практически потерянный.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:27
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    Комментарии (7)
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    qawzsexdr
    1713105813
    Так пускай сам выдвинется на должность
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    DOCTOR PENALTY
    1713106671
    Начинаем новую жизнь! Но без Сашки!... )
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    Привет, спортсмэн
    1713106815
    Кононова ищите на должность рулевого. Если жив еще курилка. При Кононове хрюканы очень солидно смотрелись.
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    VVM1964
    1713108187
    Зачем всякую херню спрашивать и публиковать ! (((
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    Bozigit
    1713108588
    Абаскаль через месяц будет ржать)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713111120
    Юрашка счас потерянный всем просирает
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