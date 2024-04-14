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    Глушаков оценил отставку Абаскаля из «Спартака»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    – Мы все не вечные, но, если в течение такого времени нет результата, должны быть перемены. Кто-то ждал увольнения Абаскаля, кто-то не ждал. Есть контракт, команда и клуб. Но я бы хотел сказать так: Абаскаль Абаскалем, но игрокам тоже надо спрашивать с себя. Результат делает не только тренер, но и игроки на поле. Надо покопаться ещe и в коллективе.

    – Всe-таки главная причина таких результатов «Спартака» – в тренере или в игроках?

    – Всe в совокупности. Команда выигрывает и проигрывает вместе. Тренер и игроки должны быть единым целым, но бывает, что что-то не идeт, и тогда нужно поговорить, как дальше двигаться и жить. Но сколько уже тренеров в «Спартаке» поменялось за последние годы, а результата всe нет – хуже и хуже.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.04.2024 16:50
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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1713104303
    "Мы пскопские"
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    иммануил
    1713119526
    Это надо тоже уметь, сказать обо всем, а по сути, ни о чём!
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    Spartak_forv@
    1713125145
    Все правильно Глушаков сказал!
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    Игорь N5
    1713177470
    Игроки конечно же важны, но игроки бегают не сами по себе, ими руководит тренер. Знаю на личном опыте, что когда со скамейки нет адекватного управления игрой, то ничего хорошего не будет. Невозможно быть на поле и видеть игру со стороны. Если что-то на поле не идет, то видеть это и вносить какие-то корректировки, должен тренер. Иначе игра пускается на самотёк и ни к чему хорошему это не приводит. Не раз замечал это за Спартаком. Еще немаловажный фактор - уважение к тренеру. Если тренер дает установку играть собранно, не получать карточки за разговоры и т.д., а игроки на поле поступают иначе - это не проблема игроков, а проблема тренера, так как игроки его не слушают. И это тоже в Спартаке можно увидеть часто. Вердикт такой: все проблемы от
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