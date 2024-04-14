Глушаков оценил отставку Абаскаля из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

– Мы все не вечные, но, если в течение такого времени нет результата, должны быть перемены. Кто-то ждал увольнения Абаскаля, кто-то не ждал. Есть контракт, команда и клуб. Но я бы хотел сказать так: Абаскаль Абаскалем, но игрокам тоже надо спрашивать с себя. Результат делает не только тренер, но и игроки на поле. Надо покопаться ещe и в коллективе.

– Всe-таки главная причина таких результатов «Спартака» – в тренере или в игроках?

– Всe в совокупности. Команда выигрывает и проигрывает вместе. Тренер и игроки должны быть единым целым, но бывает, что что-то не идeт, и тогда нужно поговорить, как дальше двигаться и жить. Но сколько уже тренеров в «Спартаке» поменялось за последние годы, а результата всe нет – хуже и хуже.