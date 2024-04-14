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    Реакция Мостового на увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Я полтора года назад всe сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!

    Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с «Зенитом». Единственный матч весной, где «Спартак» неплохо сыграл, – это игра с «Зенитом» без Абаскаля», – сказал Мостовой.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:05
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    Комментарии (16)
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    rash1959
    1713100162
    мост, заканчивай водку жрать, бегом в отдел кадров Спартака, место освободилось.
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    oyabun
    1713100181
    Как то забыл себя предложить в качестве тренера. Так ошалел от новости? ))
    Ответить
    СпорЦмен
    1713100297
    У меня будет самая крутая реакция, если через месяц поставят Моставого! :))))
    Ответить
    DVOK68
    1713100642
    Всё деньги жали в потном кулачке...ай как не хотелось господам руководителям неустойку выплачивать.Один хрен пришлось это делать,черти нерешительные!Вдобавок к убытку ещё и позор получили по чисто футбольным причинам!Ну не может Вася с винного магазина придти и занять кресло директора завода) А у вас-может.А через день,когда поймёте что Вася не может работать,будете год ждать когда у него контракт закончится,дабы неустойку не платить,а после один фиг неустойку выплатить!) Вообще ублюдство полное.
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    Цугундeр
    1713100649
    Конечно , ты первый прибежал потанцевать на хрящиках , кто бы сомневался .
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    Опорник1984
    1713101625
    Саная. бери быстрее трудовую книжку и в отдел кадров. Будешь наставником.
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    Айболид
    1713102159
    Ой фсё ! Знал он . Хе-хе. .ули тут не знать то , что из сезона в сезон происходит . Тсарь-провидец мля !
    Ответить
    Алексей З
    1713103632
    Санёк, как же ты без Абаскаля , он же фактически , твой кормилец ? О чём же теперь вещевать то будешь , на матч и не позовут, задача выполнена , ты и нахрен не нужен. Ой беда , Сань.
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    Artemka444
    1713105327
    мостовой артист и клоун
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    Bozigit
    1713108745
    Мостовой теперь будет спать спокойно)
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