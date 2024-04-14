Ещенко: «Думаю, игрокам «Спартака» стыдно»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между «Сочи» и москвичами (1:0).

«Думаю, футболистам красно-белых стыдно. Потому что «Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места.

Да, игроки «Сочи» тоже мотивированны, им кровь из носу нужно побеждать, чтобы остаться в РПЛ. Но «Спартак» – это «Спартак», он должен всегда показывать хорошую игру. Сегодня победил тот, кто больше хотел, вот и все», – сказал Ещенко.