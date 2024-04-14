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    Ещенко: «Думаю, игрокам «Спартака» стыдно»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между «Сочи» и москвичами (1:0).

    «Думаю, футболистам красно-белых стыдно. Потому что «Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места.

    Да, игроки «Сочи» тоже мотивированны, им кровь из носу нужно побеждать, чтобы остаться в РПЛ. Но «Спартак» – это «Спартак», он должен всегда показывать хорошую игру. Сегодня победил тот, кто больше хотел, вот и все», – сказал Ещенко.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Впереди ответный кубковый матч против «Зенита» (17 апреля).
    • Ещенко брал со «Спартаком» последнее чемпионство (2017 год).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    порт
    1713092489
    Ну конечно стыдно, вот прямо сейчас сидят в баре, и сгорают от стыда.
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    Вжыхъ
    1713093522
    По игре ощущение, что их насильно на поле загнали. Отпахал вахту и хорошо. Безвольная команда совсем и соответственно чего им стыдно будет вдруг?!
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    VVM1964
    1713093529
    Думаешь им знакомо это чувство ?... ( Мне кажется, что я больше стыжусь за них (((
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    Desma
    1713094179
    Перед кем красно-белым должно быть стыдно? Перед Лукойлом? С такими зарплатами как у хряков, стыдно не может быть по определению. Собака лает, караван идёт, бабло капает...
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    СпорЦмен
    1713096310
    Срамтак с начала 2000х годов показывает свой уровень! :)))
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    ScarlettOgusania
    1713098021
    это не Спартак, а команда засранцев, которые себя так изволили называть, слили тренера, а надо было начинать именно со слива состава: всю среднюю линию - отправить в Чертаново или ещё куда подальше, а игроков линии нападения - научить бить по воротам, наконец!((
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    Cleaner
    1713098420
    Игрокам Спартака СТЫДНО??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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