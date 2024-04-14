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    • Казанский нецензурно отреагировал на решение провести матч «Оренбург» – «Пари НН» в условиях чрезвычайной ситуации

    Казанский нецензурно отреагировал на решение провести матч «Оренбург» – «Пари НН» в условиях чрезвычайной ситуации

    Комментатор Денис Казанский недоволен, что в Оренбурге решили проводить матч 24-го тура РПЛ «Оренбург»«Пари НН».

    • В городе действует режим ЧС из-за паводка.
    • Люди эвакуируются из домов.
    • Матч проходит без VAR из-за отсутствия интернета на стадионе. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

    «А меня одного несколько «смущает» (пытаюсь подобрать литературное слово), что в Оренбурге решили сыграть в футбол? Немного отвлечь (так сказать) зеленым газоном от чудовищной катастрофы…

    Я, конечно, все понимаю… Но это же ***! (Тут слов не хватает)» – написал журналист.

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    Источник: телеграм-канал Дениса Казанского

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    Комментарии (5)
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    spam2009
    1713091331
    подумаешь крысы и бобры бетонную дамбу прогрызли за пару ярдов рубликов, ничего страшного, все под контролем
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    SochineZ
    1713092005
    могли просто перенести на другие даты сыграть матч, не обязательно прям на нейтральное поле
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    acor94
    1713093845
    А как это мешает футболу? Поле тоже залило?
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    Cleaner
    1713098283
    В Оренбурге ЗАБЫЛИ Казанского спросить, когда и где играть их команде! Журналюга, твоё дело комментировать игру, а не УКАЗЫВАТЬ руководству Оренбурга, что и как им делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......(((
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