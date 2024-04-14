Казанский нецензурно отреагировал на решение провести матч «Оренбург» – «Пари НН» в условиях чрезвычайной ситуации

Комментатор Денис Казанский недоволен, что в Оренбурге решили проводить матч 24-го тура РПЛ «Оренбург» – «Пари НН».

В городе действует режим ЧС из-за паводка.

Люди эвакуируются из домов.

Матч проходит без VAR из-за отсутствия интернета на стадионе. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

«А меня одного несколько «смущает» (пытаюсь подобрать литературное слово), что в Оренбурге решили сыграть в футбол? Немного отвлечь (так сказать) зеленым газоном от чудовищной катастрофы…

Я, конечно, все понимаю… Но это же ***! (Тут слов не хватает)» – написал журналист.