Корнеев предложил замену Абаскалю в «Спартаке»: «Будет точным попаданием»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля следует уволить.

– Проблема Абаскаля в чем – низкая квалификация, потеря контакта с командой?

– Все вместе. Он приходил в одном ракурсе, в роли талантливого тренера, с возможностью роста, мог делать правильные вещи. Что произошло после переподписания контракта, не знает никто. Но когда тебе дают ключи от квартиры, машины и говорят – рули, парень – никакой тренер в мире не будет готов к такой истории.

Я не говорю, что Абаскаль совсем плохой, он, возможно, в будущем и выстрелит. Но мы по факту видим молодого тренера, который постоянно экспериментирует в своей лаборатории и пробует разные варианты, который теряет контакт с игроками, а игроки с ним не только не прогрессируют, но и деградируют. Самое главное, что мы не видим сформированного стабильного основного состава. Ты определяешь состав и двигаешься с ним вперед. Но тут другая история. Абаскаль сейчас не цельный тренер, при котором есть стабильность состава и есть прогресс игроков, движение к титулам, а тренер, который работает по принципу «получится-не получится».

– Подошел бы «Спартаку» Владимир Ивич?

– Это как раз один из тренеров, который брал титулы. И кстати, Ивич в двух домашних играх ни разу не проигрывал «Зениту».

Ивич провeл сумасшедшую работу в плане обороны, в достижении результата. Это топовый вариант для клуба России и Европы в плане достижения результата. Это будет точное попадание для «Спартака».