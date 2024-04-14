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    • Корнеев предложил замену Абаскалю в «Спартаке»: «Будет точным попаданием»

    Корнеев предложил замену Абаскалю в «Спартаке»: «Будет точным попаданием»

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля следует уволить.

    – Проблема Абаскаля в чем – низкая квалификация, потеря контакта с командой?

    – Все вместе. Он приходил в одном ракурсе, в роли талантливого тренера, с возможностью роста, мог делать правильные вещи. Что произошло после переподписания контракта, не знает никто. Но когда тебе дают ключи от квартиры, машины и говорят – рули, парень – никакой тренер в мире не будет готов к такой истории.

    Я не говорю, что Абаскаль совсем плохой, он, возможно, в будущем и выстрелит. Но мы по факту видим молодого тренера, который постоянно экспериментирует в своей лаборатории и пробует разные варианты, который теряет контакт с игроками, а игроки с ним не только не прогрессируют, но и деградируют. Самое главное, что мы не видим сформированного стабильного основного состава. Ты определяешь состав и двигаешься с ним вперед. Но тут другая история. Абаскаль сейчас не цельный тренер, при котором есть стабильность состава и есть прогресс игроков, движение к титулам, а тренер, который работает по принципу «получится-не получится».

    – Подошел бы «Спартаку» Владимир Ивич?

    – Это как раз один из тренеров, который брал титулы. И кстати, Ивич в двух домашних играх ни разу не проигрывал «Зениту».

    Ивич провeл сумасшедшую работу в плане обороны, в достижении результата. Это топовый вариант для клуба России и Европы в плане достижения результата. Это будет точное попадание для «Спартака».

    • У Абаскаля остался год контракта.
    • Ивич без работы с марта, когда был уволен из «Краснодара».
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии (8)
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    TIMOTHY
    1713088119
    Хряки захрюкают его моментально) не пойдет он в свинарник
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    Алексей З
    1713090769
    Ну всем хорош Ивич , а чем же Галицкому не угодил ? Игра скучная. А для Спартака это самое оно ? Ну зачем предлагать такого. Оборону выстроит. Так мы пропускаем немного , мы забить неХ не можем, а с этим и у Ивича ничего хорошего не было. Ох уж эти советчики , по кругу одних и тех же гоняете. Почему Божовича не предлагаете , его ещё в Спартаке не было.
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    VVM1964
    1713093006
    Не зря наша страна называлась - "Страна Советов" ... ))) Но кое с чем согласен - Абаскаль потерял "руль управления" командой и похоже что уже не найдет... А раз так, то наверное теперь только менять тренера, но вот не абы на кого...
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    СпорЦмен
    1713096199
    Срамтак и Абаскаль навечно! Тогда и ни какого Аншлага и Уральских пельмений не нужно.
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    FCSpartakM
    1713098743
    Абаскаль просто поплыл психологически, а это как раз отсутствие опыта большого. Нужна спокойная обстановка, что клуб пытался сделать, но один шквал говна в прессе сделал свое дело.
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    Константин-Шапкин-google
    1713105006
    Согласен. Абаскаль потерял ситуацию. В команде на данный момент нет сыгранности, обсалютно
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